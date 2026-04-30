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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में शोर पर सख्ती! 72 घंटे में कार्रवाई और मौके पर ही जब्ती का प्रावधान लागू

Delhi News: दिल्ली में शोर पर सख्ती! 72 घंटे में कार्रवाई और मौके पर ही जब्ती का प्रावधान लागू

Delhi News In Hindi: दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. शिकायत के 72 घंटे के भीतर जांच, मौके पर मापन और उल्लंघन पर तुरंत जुर्माना व उपकरण जब्ती का प्रावधान है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 11:04 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को काबू में करने के लिए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. नई व्यवस्था के तहत शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई में देरी की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी गई है. तीन दिन के भीतर जांच, मौके पर माप और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत जुर्माना एवं उपकरण जब्त करने जैसे प्रावधान लागू कर दिए गए हैं.

नई प्रक्रिया के तहत जैसे ही शोर से जुड़ी शिकायत दर्ज होगी, संबंधित टीम को 72 घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर जांच करनी होगी. यह जांच केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र में ध्वनि स्तर को मापा जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

सख्त नियमों के साथ लागू हुई नई व्यवस्था

प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसी ने नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है. अधिकारियों का मानना है कि इससे शिकायतों का तेजी से निपटारा होगा और लोगों को राहत मिलेगी. अब हर शिकायत को व्यवस्थित तरीके से दर्ज कर उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर कड़ी नजर

रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाकों में शोर फैलाने वाले उपकरणों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. यदि किसी स्थान पर निर्धारित सीमा से अधिक आवाज पाई जाती है तो पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए उपकरण जब्त कर सकती है.

केवल चालान नहीं, सीधे जब्ती और जुर्माना

नए नियमों के तहत सिर्फ चालान काटने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी. ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों को मौके पर ही सीज किया जाएगा और साथ ही भारी पर्यावरण जुर्माना भी लगाया जाएगा. इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा दबाव बनेगा.

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रात के समय शोर पर पूरी तरह प्रतिबंध

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर या तेज आवाज वाले उपकरण चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस समय सीमा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई तय की गई है.

हर क्षेत्र के लिए तय हैं शोर की सीमाएं

औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल की सीमा तय है. रिहायशी इलाकों में यह सीमा दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल रखी गई है. वहीं साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल से अधिक शोर की अनुमति नहीं है.

पारदर्शिता पर भी दिया गया खास जोर

जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि रिपोर्ट शिकायतकर्ता की मौजूदगी में तैयार हो. साथ ही कार्रवाई की पूरी जानकारी भी संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी ताकि किसी तरह की अस्पष्टता न रहे.

रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिये सख्ती

शहर में पहले से सक्रिय रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों की मदद से शोर के स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह सिस्टम और प्रभावी भूमिका निभाएगा.

हर इलाके में लागू होंगे नियम

यह सख्ती केवल पब, बार या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है. अब रिहायशी कॉलोनियों से लेकर फैक्ट्रियों और व्यावसायिक क्षेत्रों तक, हर जगह इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा.

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Published at : 30 Apr 2026 11:04 PM (IST)
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