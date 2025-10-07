दिल्ली में 6 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी बरामद, चीन भेजने की थी तैयारी, 2 तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आंध्र प्रदेश पुलिस की रेड सैंडर्स एंटी-स्मगलिंग टास्क फोर्स के साथ मिलकर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने तुगलकाबाद गांव के एक गोदाम से करीब 10 टन लाल चंदन की लकड़ी बरामद की है जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है. इस मामले में दो इंटरस्टेट तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक लाल चंदन की लकड़ी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से चोरी कर दिल्ली लाया गया था. तस्करों ने लकड़ी को एक ट्रक में छिपाकर दिल्ली पहुंचाया और तुगलकाबाद के गोदाम में छिपा दिया था. आंध्र प्रदेश पुलिस ने अगस्त 2025 में तिरुपति थाने में इस चोरी का मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान पकड़े गए आरोपियों से पता चला कि लकड़ी को दिल्ली लाया गया है. इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस और आंध्र पुलिस की टीम ने मिलकर छापेमारी की.

चीन समेत दक्षिण एशियाई देशों में भेजने की थी तैयारी

दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो आरोपियों अमित संपत पवार और इरफान को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी चीन और दक्षिण एशियाई देशों में करने की योजना बना रहे थे. क्योंकि वहां इस लकड़ी की बहुत ज्यादा मांग है और इसे औषधीय उपयोग के लिए कीमती माना जाता है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और लकड़ी को विदेश भेजने की तैयारी कैसे की जा रही थी. जांच अभी जारी है.