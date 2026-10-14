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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के सोनिया विहार में युवक को घर से बुलाकर मारी गोली, फिर नकाबपोश हुए फरार

दिल्ली के सोनिया विहार में युवक को घर से बुलाकर मारी गोली, फिर नकाबपोश हुए फरार

दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में रात करीब 9 बजे एक युवक को घर से बुला कर उसकी हत्या की नीयत से गोली चला दी गई. वारदात में शामिल दोनों युवक बाइक से पहुंचे थे. उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 14 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में कल (13 अक्टूबर) रात करीब 9 बजे एक युवक पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है, जिसमें युवक को घर से बुला कर उसकी हत्या की नीयत से गोली चला दी गई. घटना साढ़े चार पुस्ता इलाके की है, जहां दो नकाबपोश बाइक सवारों ने मनीष नाम के एक युवक पर फायरिंग कर इलाके में हड़कंप मचा दिया. जिसके बाद दोनों हमलावर वहां से फरार हो गए. इस हमले में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है और उसकी स्थित गंभीर बताई जा रही है. पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, मनीष CNG पंप पर काम करता है. शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी असली वजह का पता नहीं चल पाया है.

आरोपियों ने पहले घर से बुलाया, फिर चला दी गोली

बताया जा रहा है कि, वारदात में शामिल दोनों युवक बाइक से पहुंचे थे. उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे. उन्होंने पहले मनीष यादव को उसके घर से बाहर बुलाया और फिर उस पर गोली चला दी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से भाग निकले. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूतों को इकट्ठा किया. अब पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की आवाजाही और उनकी पहचान से जुड़े सुराग मिल सकें.

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आपसी रंजिश की आशंका, हमले की वजह साफ नहीं

शुरुआती जानकारी में हमले के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि गोलीबारी किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. पुलिस घायल युवक की स्थिति और हमले से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. CCTV फुटेज और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CRIME NEWS
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