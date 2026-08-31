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दिल्ली गैंगरेप पर AAP का रेखा गुप्ता सरकार पर हमला, चुप्पी पर उठाए सवाल

आप आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं. 

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 31 Aug 2026 10:51 PM (IST)
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दिल्ली में चलती बस में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर से राजधानी को शर्मसार कर दिया है, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर भी सवाल उठाए हैं. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया है कि दिल्ली में जब भी रेप की खबरें सामने आई हैं, दिल्ली सरकार ने चुप्पी साधे रखी है.

दिल्ली गैंगरेप केस पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि,"...दिल्ली में जब भी रेप की खबरें सामने आई हैं, दिल्ली सरकार ने चुप्पी साधे रखी है. जिन स्कूलों के बारे में रिपोर्ट में यह पाया गया कि वहां POCSO गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, उनके खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है."

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'दिल्ली में रेप की घटनाओं पर सीएम रेखा गुप्ता ने साधी है चुप्पी'

आप नेता ने कहा कि, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में रेप की घटनाओं पर दिल्ली सरकार चुप है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुप्पी साधे हुई हैं. उन्होंने कहा कि, दिल्ली में जब-जब बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई हैं, तब-तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुप्पी साध ली है.

नियमों की अनदेखी करने वाली स्कूलों पर कार्रवाई न करने का आरोप

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन स्कूलों के बारे में रिपोर्ट में यह पाया गया कि वहां POCSO गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, उनके खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसी स्कूलों पर कार्रवाई करने की बजाय उन स्कूलों की फाइलों को रेखा गुप्ता की सरकार ने डीएम ऑफिस से गायब करवा दिया है.

दरअसल, राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक 16 साल की बच्ची से स्लीपर बस में बच्ची से गैंगरेप रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है, अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
AAM AADMI PARTY DELHI NEWS
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