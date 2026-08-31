दिल्ली गैंगरेप पर AAP का रेखा गुप्ता सरकार पर हमला, चुप्पी पर उठाए सवाल

दिल्ली में चलती बस में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर से राजधानी को शर्मसार कर दिया है, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर भी सवाल उठाए हैं. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाया है कि दिल्ली में जब भी रेप की खबरें सामने आई हैं, दिल्ली सरकार ने चुप्पी साधे रखी है.

दिल्ली गैंगरेप केस पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि,"...दिल्ली में जब भी रेप की खबरें सामने आई हैं, दिल्ली सरकार ने चुप्पी साधे रखी है. जिन स्कूलों के बारे में रिपोर्ट में यह पाया गया कि वहां POCSO गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, उनके खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है."

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'दिल्ली में रेप की घटनाओं पर सीएम रेखा गुप्ता ने साधी है चुप्पी'

आप नेता ने कहा कि, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में रेप की घटनाओं पर दिल्ली सरकार चुप है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुप्पी साधे हुई हैं. उन्होंने कहा कि, दिल्ली में जब-जब बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई हैं, तब-तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुप्पी साध ली है.

नियमों की अनदेखी करने वाली स्कूलों पर कार्रवाई न करने का आरोप

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन स्कूलों के बारे में रिपोर्ट में यह पाया गया कि वहां POCSO गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, उनके खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसी स्कूलों पर कार्रवाई करने की बजाय उन स्कूलों की फाइलों को रेखा गुप्ता की सरकार ने डीएम ऑफिस से गायब करवा दिया है.

दरअसल, राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक 16 साल की बच्ची से स्लीपर बस में बच्ची से गैंगरेप रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है, अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर है.

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