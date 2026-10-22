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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आए 4.56 लाख आवेदन, 1.15 लाख निपटे

Delhi SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आए 4.56 लाख आवेदन, 1.15 लाख निपटे

दिल्ली में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 4.56 लाख से अधिक फॉर्म-6 आवेदन मिले हैं. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी होगी.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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दिल्ली में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, 20 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के जरिए कुल 4,56,913 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद करीब 1.15 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है. यह जानकारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के बीच सामने आई है.

अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के सत्यापन और उसमें जरूरी बदलाव करने का काम अब अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा है. हालांकि, सभी विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े अभी पूरी तरह अपडेट नहीं हुए हैं.

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अधिकारियों के अनुसार, 20 अक्टूबर तक मिले कुल 4,56,913 आवेदनों में से 2,12,400 आवेदन 30 अगस्त तक प्राप्त हुए थे. वहीं, 31 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच 2,44,513 आवेदन मिले. यानी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है.

एक अधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच करीब 1.15 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया. हालांकि, ये आंकड़े अभी अनंतिम हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े अभी अपलोड और अपडेट नहीं किए गए हैं.

किस काम आता है फॉर्म-6?

फॉर्म-6 का इस्तेमाल उन पात्र नागरिकों द्वारा किया जाता है, जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं. इसमें पहली बार मतदान करने वाले युवा और ऐसे नागरिक भी शामिल हैं, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है.

मतदाता सूची में नाम शामिल होना मतदान करने के लिए जरूरी है. इसलिए पात्र नागरिकों के आवेदनों का सत्यापन और उनका निपटारा चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.

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4 दिसंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और अपडेट करने का काम जारी है. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जानी निर्धारित है. इससे पहले प्राप्त आवेदनों के निपटारे और आंकड़ों को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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