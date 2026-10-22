Delhi SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आए 4.56 लाख आवेदन, 1.15 लाख निपटे

दिल्ली में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, 20 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के जरिए कुल 4,56,913 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद करीब 1.15 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है. यह जानकारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के बीच सामने आई है.

अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के सत्यापन और उसमें जरूरी बदलाव करने का काम अब अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा है. हालांकि, सभी विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े अभी पूरी तरह अपडेट नहीं हुए हैं.

दिल्ली में मौसम रहेगा शुष्क, प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-1 लागू, ठंड का अहसास

अधिकारियों के अनुसार, 20 अक्टूबर तक मिले कुल 4,56,913 आवेदनों में से 2,12,400 आवेदन 30 अगस्त तक प्राप्त हुए थे. वहीं, 31 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच 2,44,513 आवेदन मिले. यानी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है.

एक अधिकारी ने बताया कि 31 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच करीब 1.15 लाख आवेदनों का निपटारा किया गया. हालांकि, ये आंकड़े अभी अनंतिम हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े अभी अपलोड और अपडेट नहीं किए गए हैं.

किस काम आता है फॉर्म-6?

फॉर्म-6 का इस्तेमाल उन पात्र नागरिकों द्वारा किया जाता है, जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं. इसमें पहली बार मतदान करने वाले युवा और ऐसे नागरिक भी शामिल हैं, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है.

मतदाता सूची में नाम शामिल होना मतदान करने के लिए जरूरी है. इसलिए पात्र नागरिकों के आवेदनों का सत्यापन और उनका निपटारा चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.

दिल्ली: दशहरा ग्राउंड हादसे में महिला की मौत, परिजन ने कहा- 'हमें न्याय चाहिए'

4 दिसंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और अपडेट करने का काम जारी है. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जानी निर्धारित है. इससे पहले प्राप्त आवेदनों के निपटारे और आंकड़ों को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है.