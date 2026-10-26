Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5 दिन बाकी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

दिल्ली SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5 दिन बाकी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय है. डेडलाइन बढ़ने के आसार कम हैं. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी होगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने या कटे हुए नाम को दोबारा जुड़वाने के लिए अब सिर्फ पांच दिन बचे हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल समयसीमा बढ़ाने की संभावना कम है. ऐसे में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से छूट गया है, उन्हें तय समय के भीतर आवेदन करना होगा. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.53 लाख के नाम शामिल किए गए थे. यह कुल मतदाताओं का 67.26 फीसदी है. वहीं, करीब 47.56 लाख नाम हटाए गए. अधिकारियों के मुताबिक, इनमें दिल्ली छोड़ चुके, मृत और एक से अधिक जगह पर दर्ज मतदाता शामिल हैं.

दिल्ली: मिलन गार्डन हादसे पर सख्त CM रेखा गुप्ता के मंत्री, बोले- 'दोषियों को बख्शेंगे नहीं'

33 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस

ड्राफ्ट सूची में शामिल मतदाताओं में से 33.12 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. इसकी वजह 2002 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड नहीं मिलना या विवरण में गड़बड़ी होना था. अधिकारियों का कहना है कि अब तक करीब 30 लाख नोटिस का निपटारा किया जा चुका है.

दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आए 2.57 लाख आवेदन

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, अब तक नाम दोबारा जुड़वाने के लिए 2,57,726 आवेदन मिले हैं. अधिकारियों का अनुमान है कि 30 अक्टूबर तक यह संख्या तीन लाख तक पहुंचना भी मुश्किल है. उनका कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर गलत तरीके से नाम हटाए गए होते, तो अब तक ज्यादा आवेदन आते.

Delhi Building Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार हादसे में दो लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए दोनों शव

चार दिसंबर को आएगी अंतिम सूची

अधिकारियों के मुताबिक, 44 लाख से ज्यादा नामों के अंतिम सूची से बाहर रहने की आशंका है. समयसीमा चार बार बढ़ाने और विशेष शिविर लगाने के बावजूद कई लोगों ने दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं किया है. हालांकि, समयसीमा बढ़ाने पर अंतिम फैसला केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर होगा.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Delhi SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Building Collapse: मिलन गार्डन हादसे पर सख्त CM रेखा गुप्ता के मंत्री, बोले- 'दोषियों को बख्शेंगे नहीं'
दिल्ली: मिलन गार्डन हादसे पर सख्त CM रेखा गुप्ता के मंत्री, बोले- 'दोषियों को बख्शेंगे नहीं'
दिल्ली NCR
Delhi Building Collapse: दिल्ली के हर्ष विहार हादसे में दो लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए दोनों शव
दिल्ली: हर्ष विहार हादसे में दो लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए दोनों शव
दिल्ली NCR
जामिया में प्रशासन के आदेश पर छात्रों का विरोध, NSUI ने जारी रखी भूख हड़ताल
जामिया में प्रशासन के आदेश पर छात्रों का विरोध, NSUI ने जारी रखी भूख हड़ताल
दिल्ली NCR
जामिया में स्टूडेंट्स की जीत, दो दशक बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, आदेश जारी
जामिया में स्टूडेंट्स की जीत, दो दशक बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, आदेश जारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
महाराष्ट्र
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
इंडिया
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
ट्रेंडिंग
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget