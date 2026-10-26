दिल्ली SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5 दिन बाकी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

दिल्ली में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने या कटे हुए नाम को दोबारा जुड़वाने के लिए अब सिर्फ पांच दिन बचे हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल समयसीमा बढ़ाने की संभावना कम है. ऐसे में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से छूट गया है, उन्हें तय समय के भीतर आवेदन करना होगा. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.53 लाख के नाम शामिल किए गए थे. यह कुल मतदाताओं का 67.26 फीसदी है. वहीं, करीब 47.56 लाख नाम हटाए गए. अधिकारियों के मुताबिक, इनमें दिल्ली छोड़ चुके, मृत और एक से अधिक जगह पर दर्ज मतदाता शामिल हैं.

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33 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस

ड्राफ्ट सूची में शामिल मतदाताओं में से 33.12 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. इसकी वजह 2002 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड नहीं मिलना या विवरण में गड़बड़ी होना था. अधिकारियों का कहना है कि अब तक करीब 30 लाख नोटिस का निपटारा किया जा चुका है.

दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आए 2.57 लाख आवेदन

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, अब तक नाम दोबारा जुड़वाने के लिए 2,57,726 आवेदन मिले हैं. अधिकारियों का अनुमान है कि 30 अक्टूबर तक यह संख्या तीन लाख तक पहुंचना भी मुश्किल है. उनका कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर गलत तरीके से नाम हटाए गए होते, तो अब तक ज्यादा आवेदन आते.

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चार दिसंबर को आएगी अंतिम सूची

अधिकारियों के मुताबिक, 44 लाख से ज्यादा नामों के अंतिम सूची से बाहर रहने की आशंका है. समयसीमा चार बार बढ़ाने और विशेष शिविर लगाने के बावजूद कई लोगों ने दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं किया है. हालांकि, समयसीमा बढ़ाने पर अंतिम फैसला केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आधार पर होगा.