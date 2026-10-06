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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली SIR में बढ़ी रफ्तार, 10.28 लाख नोटिस निपटे, एक-तिहाई सत्यापन पूरा

दिल्ली SIR में बढ़ी रफ्तार, 10.28 लाख नोटिस निपटे, एक-तिहाई सत्यापन पूरा

दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वाले 31% मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो गया है. अब तक 10.28 लाख नोटिस निपटाए जा चुके हैं और बाकी मामलों के लिए 55 दिन से ज्यादा समय बचा है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Oct 2026 02:50 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले करीब एक-तिहाई मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के मुताबिक, अब तक करीब 31 फीसदी यानी 10.28 लाख नोटिस का निपटारा किया जा चुका है. अभी बाकी मामलों के निपटारे के लिए 55 दिन से ज्यादा का समय बचा है.

आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त से 29 सितंबर के बीच करीब 4.01 लाख नोटिस का निपटारा हुआ था. इसके बाद सिर्फ एक सप्ताह में 6 लाख से ज्यादा नोटिस निपटाए गए और मंगलवार तक यह आंकड़ा 10.28 लाख पहुंच गया. अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया में किए गए कई बदलावों से काम की रफ्तार बढ़ी है.

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द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे. इनमें से 97.5 लाख नाम 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए. करीब 47.5 लाख मतदाताओं को ‘अनकलेक्टिबल’ माना गया, यानी जांच के दौरान वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट पाए गए.

33.1 लाख मतदाताओं को जारी हुए नोटिस

ड्राफ्ट सूची में शामिल 97.5 लाख मतदाताओं में से करीब 33.1 लाख को नोटिस जारी किए गए. इनमें 13.79 लाख ऐसे मतदाता थे, जिनका नाम पिछली SIR की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो सका. वहीं 19.33 लाख मामलों में एन्यूमरेशन फॉर्म में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी जानकारी में तार्किक विसंगति मिली.

अधिकारियों के मुताबिक, अब नोटिस पाने वाले हर मतदाता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दफ्तर बुलाने की जरूरत नहीं है. BLO घर-घर जाकर दस्तावेज ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मतदाता WhatsApp के जरिए भी दस्तावेज भेज सकते हैं. इसके बाद दस्तावेज ECINet पर अपलोड किए जाते हैं और ERO उनके आधार पर फैसला लेते हैं.

AERO की संख्या 297 से बढ़कर 902 हुई

SIR का काम तेजी से पूरा करने के लिए दिल्ली में सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) की संख्या भी बढ़ाई गई है. 24 सितंबर को इनकी संख्या 297 से बढ़ाकर 902 कर दी गई, यानी 605 अधिकारियों की बढ़ोतरी हुई. अधिकारियों के मुताबिक, BLOs को हर दिन कम से कम 10 सुनवाई का लक्ष्य दिया गया है.

इस बीच कुछ BLOs ने काम का बोझ बढ़ने और समयसीमा बढ़ाए जाने पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि स्कूल की ड्यूटी के साथ घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाना मुश्किल हो रहा है.

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वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि ECINet पोर्टल में बदलाव के बाद मामूली विसंगतियों वाले मामलों का निपटारा बिना व्यक्तिगत सुनवाई के भी किया जा रहा है. इससे बड़ी संख्या में नोटिस तेजी से निपटाने में मदद मिली है.

दिल्ली SIR के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा अब 30 नवंबर तक है और अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जानी है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:50 PM (IST)
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