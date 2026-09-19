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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'

दिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'

दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के अन्य सदस्यों समेत 110 मतदाताओं को चुनाव कार्यालय ने नोटिस जारी किया है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Sep 2026 07:35 PM (IST)
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दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने SIR प्रक्रिया के तहत आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों को नोटिस जारी किया है. इनमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित केजरीवाल और माता-पिता गोविंद राम केजरीवाल व गीता देवी शामिल हैं. केजरीवाल नई दिल्ली-40 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. चुनाव आयोग के दस्तावेजों के अनुसार, पार्ट-51, केजी मार्ग के 110 मतदाताओं को नोटिस दिया गया है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Sep 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Election Commission ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS SIR
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