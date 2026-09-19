दिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के अन्य सदस्यों समेत 110 मतदाताओं को चुनाव कार्यालय ने नोटिस जारी किया है.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने SIR प्रक्रिया के तहत आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों को नोटिस जारी किया है. इनमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित केजरीवाल और माता-पिता गोविंद राम केजरीवाल व गीता देवी शामिल हैं. केजरीवाल नई दिल्ली-40 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. चुनाव आयोग के दस्तावेजों के अनुसार, पार्ट-51, केजी मार्ग के 110 मतदाताओं को नोटिस दिया गया है.
The office of Delhi’s Chief Electoral Officer has issued notices under the SIR process to AAP convenor and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his family.— ANI (@ANI) September 19, 2026
Notices have been issued to Arvind Kejriwal, his wife Sunita Kejriwal, his son Pulkit Kejriwal, and his parents,… pic.twitter.com/yLqjhgqosa
(खबर अपडेट की जा रही है)