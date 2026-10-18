दिल्ली में SIR के खिलाफ INDIA ब्लॉक का आंदोलन तेज, 1 नवंबर की मेगा रैली

दिल्ली में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के खिलाफ विपक्षी दलों ने आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन स्थित कार्यालय में हुई INDIA ब्लॉक के घटक दलों की बैठक में 23 अक्टूबर से जनजागरण अभियान चलाने और 1 नवंबर 2026 की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई.

बैठक में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और जंतर-मंतर को दोबारा विरोध स्थल बनाने जैसे मुद्दे उठे. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन व्यापक बनाने पर सहमति बनी.

SIR के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन तेज करने की तैयारी

बैठक में दावा किया गया कि इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में करीब 47 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जबकि 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. INDIA ब्लॉक के नेताओं ने इसे नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से लोगों के वोट देने के संवैधानिक अधिकार पर असर पड़ रहा है.

बैठक में तय किया गया कि आंदोलन को राजनीतिक दलों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा जाएगा. जिन नागरिकों के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें भी अभियान से जोड़ा जाएगा. इसके लिए दिल्ली की हर गली, बस्ती, मोहल्ले और गांव तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा हुई.

23 अक्टूबर से जनजागरण अभियान, 1 नवंबर को रैली

INDIA ब्लॉक के घटक दल 23 अक्टूबर को दिल्ली के मोहल्लों, बस्तियों और गांवों में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं. इन कार्यक्रमों में नागरिक समूहों और जन संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. इसके अलावा पोस्टर, हैंडबिल और सोशल मीडिया के जरिए एक सप्ताह तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.

इसका उद्देश्य SIR से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना और उन्हें आंदोलन से जोड़ना है. बैठक में 1 नवंबर 2026 की प्रस्तावित INDIA ब्लॉक रैली को सभी घटक दलों के सहयोग से सफल बनाने पर सहमति बनी. नेताओं ने दिल्ली में गठबंधन का विस्तार करने और आंदोलन को अधिक व्यापक बनाने की जरूरत भी जताई.

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पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष ने जताई नाराजगी

बैठक में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की जा रही है. बैठक में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को काम करने से रोकने, उनके साथ कथित मारपीट करने तथा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप उठाए गए. इसके अलावा नौजवानों के साथ मारपीट और छात्रों, युवाओं तथा वकीलों की गिरफ्तारियों पर भी विरोध जाहिर किया गया.

INDIA ब्लॉक के नेताओं ने इन घटनाओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया. उनका कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना लोकतंत्र के बुनियादी अधिकारों में शामिल है.

जंतर-मंतर को दोबारा विरोध स्थल बनाने की मांग

दिल्ली के जंतर-मंतर को विरोध स्थलों की सूची से हटाए जाने का मुद्दा भी बैठक में उठा. विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने वाला कदम बताया. बैठक में शामिल सभी राजनीतिक दलों ने जंतर-मंतर को फिर से विरोध स्थल के रूप में बहाल करने की मांग का समर्थन किया. नेताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों और राजनीतिक संगठनों को अपनी मांगें उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए.

बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

SIR के अलावा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर भी INDIA ब्लॉक ने अपना रुख स्पष्ट किया. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, SIR प्रक्रिया रद्द करने और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने पर सहमति बनी.

इसके साथ ही चुनाव आयुक्तों को आपराधिक मामलों में मिली कानूनी छूट समाप्त करने की मांग भी आंदोलन के एजेंडे में शामिल रहेगी. विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को उठाते हुए इन मुद्दों पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में विरोध अभियान चलाने की बात कही.

अंकिता भंडारी हत्याकांड की दोबारा जांच की मांग

बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया गया. INDIA ब्लॉक के नेताओं ने मामले की दोबारा गहन जांच कराने की मांग की. इसके साथ ही राष्ट्रपति से अपील की गई कि जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को लंबित रखा जाए. बैठक में इस संबंध में राष्ट्रपति महोदया से हस्तक्षेप करने की मांग की गई.

बैठक के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है.

भारद्वाज ने कहा कि SIR की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था और वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग पर कांग्रेस तथा INDIA गठबंधन के घटक दल मिलकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक संगठन को INDIA गठबंधन में शामिल करने का फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन के सहयोगियों की सहमति से ही करेगा.

बैठक के इन दलों के नेता हुए शामिल

राजीव भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस की ओर से अनिल भारद्वाज और अनुज आत्रेय शामिल हुए. CPI(M) की तरफ से अनुराग सक्सेना और सुबीर बनर्जी, CPI से दिनेश वार्ष्णेय और अबसार अहमद तथा CPI(ML) से अमरनाथ तिवारी ने हिस्सा लिया. इसके अलावा RSP के आर.एस. डागर, फॉरवर्ड ब्लॉक के धर्मेंद्र कुमार वर्मा और हरी शंकर तथा RJD के नवल किशोर और आईन अहमद सिद्दीकी भी बैठक में मौजूद रहे.