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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली SIR: फॉर्म-6 के आवेदन 3 लाख पार, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए उमड़े लोग

दिल्ली SIR: फॉर्म-6 के आवेदन 3 लाख पार, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए उमड़े लोग

दिल्ली SIR के बाद फॉर्म-6 के आवेदन 3 लाख के पार पहुंच गए हैं. वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदनों में गिरावट दर्ज की गई है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
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दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कोशिशें तेज हो गई हैं. मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग दोबारा पंजीकरण करा रहे हैं. इसका अंदाजा फॉर्म-6 के आवेदनों से लगाया जा सकता है. 30 अगस्त तक जहां फॉर्म-6 के जरिए 2,12,400 आवेदन मिले थे, वहीं 9 नवंबर तक यह संख्या बढ़कर 3,00,431 हो गई. ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद नए नाम जुड़वाने के लिए करीब 88 हजार अतिरिक्त आवेदन आए हैं. दूसरी ओर, निर्वाचन कार्यालय मसौदा सूची से बाहर हुए करीब 47.5 लाख लोगों को भी दोबारा अपनी जानकारी देने का मौका देने की तैयारी कर रहा है.

मतदाता सूची में नए नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 30 अगस्त से 9 नवंबर के बीच इसके आवेदनों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है. 9 नवंबर तक कुल 3,00,431 आवेदन चुनाव कार्यालय पहुंच चुके थे. यह दिखाता है कि मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम नहीं पाने वाले लोग दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया अपना रहे हैं.

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47.5 लाख लोगों के लिए नए एन्युमरेशन फार्म तैयार होंगे

SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से करीब 47.5 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे. अब निर्वाचन कार्यालय इन सभी लोगों के लिए नए एन्युमरेशन फार्म तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, इसी सप्ताह ये फार्म तैयार किए जाएंगे. इसके जरिए उन लोगों को अपनी जानकारी दोबारा देने का मौका मिलेगा, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम (ASDD) वाली श्रेणियों में रखा गया था.

दिल्ली में पता बदलने वालों को भी मिलेगा मौका

इस प्रक्रिया में दिल्ली के भीतर ही एक इलाके से दूसरे इलाके में रहने वाले मतदाताओं को भी शामिल किया जाएगा. जिन लोगों का नाम मसौदा सूची में नहीं आया है, वे अपने नए पते और संबंधित विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.

हालांकि, सभी लोगों को दोबारा एन्युमरेशन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान नए पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 जमा कर चुके लोगों को दोबारा एन्युमरेशन फार्म देने की आवश्यकता नहीं है.

वहीं, जिन लोगों का पता पहले जैसा ही है, उन्हें फार्म के साथ यह बताना होगा कि वे पहले चरण में एन्युमरेशन फार्म जमा क्यों नहीं कर पाए थे.

घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे बूथ लेवल अधिकारी

निर्वाचन कार्यालय इस बार सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज करेगा. बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति की जानकारी की पुष्टि उसके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से भी की जा सकती है. इसके अलावा RWA और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से भी जानकारी ली जाएगी.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या दर्ज जानकारी में गड़बड़ी को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है. इसके बाद चुनाव कार्यालय 15 दिसंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करेगा. पूरी प्रक्रिया के बाद 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

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फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आंकड़ों में बदलाव

30 अगस्त से 9 नवंबर के बीच मतदाता सूची से जुड़े तीनों तरह के आवेदनों के आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला. नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के आवेदन 2,12,400 से बढ़कर 3,00,431 हो गए.

वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-7 के आवेदन 51,471 से घटकर 30,490 रह गए. इसके अलावा, नाम, पता और अन्य जानकारियों में सुधार के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-8 के आवेदन भी 2,60,768 से घटकर 1,10,912 हो गए.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
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