गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: SIR प्रक्रिया के तहत CM रेखा गुप्ता को नोटिस, EC ने क्या कहा?

दिल्ली: SIR प्रक्रिया के तहत CM रेखा गुप्ता को नोटिस, EC ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों की लिस्ट में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नोटिस जारी किया गया था. दस्तावेजों की जांच के बाद उनकी एंट्री को सही मान लिया गया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Sep 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वाले वोटर्स में सीएम रेखा गुप्ता का नाम भी लिस्ट में सामने आया. अब इस पर चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है. आयोग ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों की लिस्ट में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नोटिस जारी किया गया था.

दस्तावेजों की जांच के बाद रेखा गुप्ता की एंट्री को सही माना

चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मतदाता सूची में दर्ज एंट्री को सत्यापित करने के दौरान एक तार्किक विसंगति (Logical Discrepancies) कैटेगरी में चिन्हित किया गया, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी हुआ. चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि उनके तथ्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद, उनकी एंट्री को सही मान लिया गया है और इसे AC-14 (शालीमार बाग) की फाइनल मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'
दिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई, बोलीं- 'युवाओं के...'
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई, बोलीं- 'युवाओं के...'
दिल्ली NCR
DUSU Election Results Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
दिल्ली NCR
DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा
DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा

केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों को भी नोटिस

दिल्ली में चल रही मतदाता सूची SIR प्रक्रिया के तहत पूर्व सीएम और AAP के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है. ये नोटिस 'Unmapped with Last SIR' यानी पिछली SIR की वोटर लिस्ट से मैप नहीं होने की कैटेगरी में रखकर जारी किए गए. 

ये सभी नोटिस विधानसभा क्षेत्र संख्या 40 यानी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के संबंधित हिस्से से जुड़े हुए हैं. जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा इस खास पार्ट में कुल 110 वोटर्स को नोटिस भेजे गए हैं. 

4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट होगी प्रकाशित

गौरतलब है कि दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है. चुनाव अधिकारी ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी.

DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई, बोलीं- 'युवाओं के...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'
दिल्ली SIR: अरविंद केजरीवाल को परिवार समेत EC का नोटिस, AAP बोली- 'ये कैसे...'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई, बोलीं- 'युवाओं के...'
DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM रेखा गुप्ता ने दी बधाई, बोलीं- 'युवाओं के...'
दिल्ली NCR
DUSU Election Results Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
Live: जीत के बाद निर्दलीय दीपांशु शौकीन का बड़ा बयान, बोले- 'कल से सत्याग्रह...'
दिल्ली NCR
DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा
DUSU रिजल्ट: 'हम चुनाव हारे नहीं... कोर्ट जाएंगे', हार के बाद बोले NSUI के विजय शंकर मीणा
Advertisement

वीडियोज

जीत के बाद ABP न्यूज पर Yash Dabas का पहला इंटरव्यू
ABVP के हाथ लगी DUSU की गद्दी
Mahadev & Sons: Rajji, Dheeraj और Narmada निकले कार में लाश ठिकाने लगाने! कौन है असली कातिल?
Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
दिल्ली NCR
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
इंडिया
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget