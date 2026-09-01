दिल्ली SIR: कहां से कटे सबसे ज्यादा नाम, जिलेवार देखें लिस्ट

दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो सके हैं. सोमवार को सामने आए विधानसभा-वार आंकड़ों से पता चलता है कि नाम बाहर होने की संख्या हर इलाके में एक जैसी नहीं है. कहीं संख्या बहुत ज्यादा है तो कहीं कुल मतदाताओं के मुकाबले इसका अनुपात काफी कम है. संख्या के लिहाज से बुराड़ी सबसे ऊपर है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से तुगलकाबाद में सबसे ज्यादा नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर रहे.

बुराड़ी में 1.68 लाख से ज्यादा नाम बाहर

बुराड़ी में कुल 4,28,480 मतदाता हैं. इनमें से 2,59,820 मतदाताओं के सत्यापन प्रपत्र नहीं मिले. इसके चलते 1,68,670 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके. संख्या के लिहाज से यह दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों में सबसे बड़ा आंकड़ा है.

मुस्तफाबाद में भी बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पहुंच सके. यहां 80,891 मतदाताओं के नाम बाहर रहे. हालांकि बुराड़ी के मुकाबले यह संख्या करीब आधी है, लेकिन फिर भी यह एक बड़ा आंकड़ा है.

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तुगलकाबाद में सबसे ज्यादा प्रतिशत

तुगलकाबाद में नाम बाहर होने का अनुपात दिल्ली में सबसे ज्यादा रहा. यहां कुल 1,92,419 मतदाता हैं. इनमें से 1,00,345 के सत्यापन प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए, जबकि 92,074 नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके. यानी कुल मतदाताओं में से 47.85 फीसदी नाम बाहर रहे.

ओखला में भी तस्वीर काफी बड़ी है. यहां कुल 3,62,893 मतदाता हैं, जिनमें से 1,64,451 नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पहुंच सके. यह कुल मतदाताओं का 45.33 फीसदी है. संख्या के लिहाज से ओखला दिल्ली में दूसरे नंबर पर है.

बदरपुर में कुल 3,44,677 मतदाता हैं. इनमें से 1,97,589 सत्यापन प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए, जबकि 1,47,088 नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए. नाम बाहर होने की संख्या में बदरपुर तीसरे स्थान पर है.

विकासपुरी में करीब डेढ़ लाख नाम बाहर

विकासपुरी में भी नाम बाहर होने का आंकड़ा काफी बड़ा है. यहां कुल 4,21,792 मतदाता हैं. इनमें से 2,75,281 सत्यापन प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए, जबकि 1,46,511 नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पहुंच सके.

नाम बाहर होने की संख्या के लिहाज से विकासपुरी दिल्ली में चौथे स्थान पर है. खास बात यह है कि यहां कुल मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन नाम बाहर होने का अनुपात तुगलकाबाद और ओखला के मुकाबले कम है.

मटियाला में 1.05 लाख नाम बाहर

मटियाला दिल्ली के बड़े विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है. यहां कुल 4,38,702 मतदाता हैं. इसके बावजूद ड्राफ्ट सूची से बाहर रहने वाले नामों की संख्या 1,05,835 है.

इससे साफ है कि सिर्फ मतदाताओं की कुल संख्या ज्यादा होने से यह तय नहीं होता कि ड्राफ्ट सूची से बाहर होने वाले नाम भी उतने ही ज्यादा होंगे. मटियाला और ओखला के आंकड़ों में इसका साफ अंतर दिखाई देता है.

रोहिणी में बाहर हुए नामों का अनुपात कम

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है. रोहिणी में 83.43 फीसदी प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए. इसके हिसाब से करीब 16.57 फीसदी नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके.

शकूरबस्ती में 79.14 फीसदी प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए और 20.86 फीसदी नाम बाहर रहे. राजौरी गार्डन में 78.76 फीसदी प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए, जबकि 21.24 फीसदी नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पहुंचे.

मंगोलपुरी में भी 78.76 फीसदी प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए और 21.24 फीसदी नाम बाहर रहे. उत्तम नगर में 77.76 फीसदी प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए, जबकि 22.24 फीसदी नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर रहे.

70 विधानसभा क्षेत्रों में तस्वीर अलग-अलग

दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों को देखें तो 20 फीसदी से कम नाम बाहर रहने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी काफी है. कई जगह 80 फीसदी या उससे ज्यादा सत्यापन प्रपत्र डिजिटलीकृत हुए हैं.

कुल मिलाकर एसआईआर के बाद सामने आए आंकड़ों में सबसे बड़ा अंतर तुगलकाबाद और रोहिणी के बीच दिखाई देता है. तुगलकाबाद में 47.85 फीसदी नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर रहे, जबकि रोहिणी में यह अनुपात करीब 16.57 फीसदी है. यानी दोनों विधानसभा क्षेत्रों के बीच करीब 31 प्रतिशत अंक का अंतर है.

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आंकड़ों से यह भी साफ होता है कि नाम बाहर होने की संख्या का सीधा संबंध केवल मतदाताओं की कुल संख्या से नहीं है. बुराड़ी में संख्या सबसे ज्यादा है, ओखला दूसरे और बदरपुर तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से तुगलकाबाद सबसे आगे है. वहीं रोहिणी, शकूरबस्ती और राजौरी गार्डन जैसे क्षेत्रों में बाहर हुए नामों का अनुपात तुलनात्मक रूप से कम रहा है.