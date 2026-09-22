दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है, उसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है. 33 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस मिल चुके हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर यह मामला क्या है. 22 सितंबर 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) पर सीधा निशाना साधा और कहा कि 33 लाख से ज्यादा लोगों को भेजे गए नोटिस 'मशीन से जारी किए गए' लगते हैं. इसके अलावा SIR में कचरा गाड़ियों की भी एंट्री हो गई है. आखिर मामला क्या है और आपको नोटिस मिला, तो क्या करेंगे...

दिल्ली SIR में अब तक क्या-क्या हुआ?

दिल्ली में SIR 30 जून 2026 से शुरू हुआ था. तब दिल्ली में कुल 1,45,10,299 वोटर थे. इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने लगे.

31 अगस्त 2026 को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, तो सब चौंक गए. इस लिस्ट में सिर्फ 97,53,577 वोटर ही शामिल थे, यानी करीब 47.56 लाख नाम कम हो गए. यह कुल वोटरों का लगभग 33% था. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 47 लाख नाम क्यों हटे. इसके पीछे चार बड़ी वजहें थीं, जिन्हें ASDD कहा जाता है:

शिफ्टेड: 31.59 लाख लोग ऐसे थे जो अपना पता बदलकर कहीं और चले गए थे.

31.59 लाख लोग ऐसे थे जो अपना पता बदलकर कहीं और चले गए थे. अनट्रेसेबल/अब्सेंट: 11.73 लाख लोग ऐसे थे जिनका कोई पता नहीं चल पाया.

11.73 लाख लोग ऐसे थे जिनका कोई पता नहीं चल पाया. डेड: 2.82 लाख लोगों के नाम मृतकों की लिस्ट में डाल दिए गए.

2.82 लाख लोगों के नाम मृतकों की लिस्ट में डाल दिए गए. डुप्लीकेट: 1.41 लाख ऐसे नाम थे जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर थे.

33 लाख लोगों को नोटिस क्यों मिले?

अगर आपको भी नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह नोटिस आपके नाम को हटाने का फैसला नहीं है, बल्कि यह सिर्फ आपके डेटा में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से भेजा गया है. चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम कट गया है.

ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल 97.5 लाख वोटरों में से 33.1 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए हैं. इनमें मुख्य रूप से दो तरह की गड़बड़ियां पाई गईं:

नो मैपिंग: ये ऐसे वोटर हैं जिनका डेटा 2002 की पिछली SIR लिस्ट से मैच नहीं हो पाया. इसमें 13.79 लाख लोग शामिल हैं. जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का नाम इसी कैटेगरी में आया है.

ये ऐसे वोटर हैं जिनका डेटा 2002 की पिछली SIR लिस्ट से मैच नहीं हो पाया. इसमें 13.79 लाख लोग शामिल हैं. जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का नाम इसी कैटेगरी में आया है. लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी: इसमें 19.33 लाख लोग हैं, जिनके नाम, उम्र या माता-पिता के नाम में गड़बड़ी थी. जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम इसलिए फ्लैग हुआ क्योंकि उनकी उम्र और उनके माता-पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर दिख रहा था.

अब आपको क्या करना है?

अगर आपको भी नोटिस मिला है, तो सबसे जरूरी काम है 29 अक्टूबर 2026 से पहले जवाब देना. इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं:

ऑनलाइन: आप voters.eci.gov.in पर जाकर अपना जवाब और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं.

आप voters.eci.gov.in पर जाकर अपना जवाब और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं. ऑफलाइन: आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) को अपने डॉक्यूमेंट्स सौंप सकते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन भी जवाब दे सकते हैं. इसके अलावा, चुनाव आयोग ध्यान रखेगा कि किसी का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का मौका जरूर मिलेगा.

दिल्ली SIR में कचरा गाड़ियों का रोल क्या?

आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अब दिल्ली में कचरा उठाने वाली गाड़ियों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. दरअसल, चुनाव आयोग के पास इतने सारे लोगों तक पहुंचने का कोई आसान तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने रोजमर्रा की चीजों का सहारा लिया.

कचरा गाड़ियों के अलावा, अखबारों और रेडियो जिंगल्स के जरिए भी लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वे अपने नोटिस का जवाब जल्द से जल्द दें. इसके अलावा, हर रविवार को स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोग आसानी से अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें.

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स की मदद के लिए क्या सुझाव दिए?

कोर्ट ने ECI को कुछ बेहद व्यावहारिक सुझाव दिए: