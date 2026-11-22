दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं. 31 अगस्त से 18 नवंबर के बीच राजधानी के 13 जिलों में फॉर्म-6 के जरिए 3,18,409 लोगों ने आवेदन किया.

इस बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार का तबादला जम्मू-कश्मीर कर दिया गया है. खास बात यह है कि SIR की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने के महज नौ महीने बाद उनका तबादला हुआ है. फिलहाल राजधानी में दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है, जो 25 नवंबर को समाप्त होगी.

वेस्ट जिले से सबसे ज्यादा आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, SIR अवधि के दौरान सबसे ज्यादा 38,790 आवेदन वेस्ट जिले से आए. नॉर्थ ईस्ट जिला 31,141 आवेदनों के साथ दूसरे और ईस्ट जिला 30,383 आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. अन्य जिलों में मिले फॉर्म-6 के आवेदन इस प्रकार हैं.

साउथ ईस्ट: 30,540

नॉर्थ वेस्ट: 30,313

साउथ: 27,424

नॉर्थ: 22,679

आउटर नॉर्थ: 23,207

साउथ वेस्ट: 28,238

सेंट्रल नॉर्थ: 21,532

सेंट्रल: 14,164

ओल्ड दिल्ली: 14,383

नई दिल्ली: 5,615

CEO दिल्ली के मुताबिक, SIR शुरू होने से पहले यानी 30 अगस्त तक फॉर्म-6 के 2,12,400 आवेदन मिल चुके थे. इसके बाद 31 अगस्त से 18 नवंबर के बीच 3,18,409 और आवेदन प्राप्त हुए.

नाम हटाने और संशोधन के लिए भी मिले आवेदन

वोटर लिस्ट में सिर्फ नए नाम जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि नाम हटाने और मौजूदा जानकारियों में बदलाव के लिए भी आवेदन आए हैं. SIR अवधि के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत 33,018 आवेदन मिले. वहीं, 30 अगस्त तक इस श्रेणी में 51,471 आवेदन आ चुके थे. दूसरी ओर, नाम, पता और दूसरी जानकारियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के तहत 1,18,222 आवेदन जमा किए गए. SIR से पहले 30 अगस्त तक ऐसे आवेदनों की संख्या 2,60,768 थी.

दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी की जा चुकी है. मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं. अब 25 नवंबर तक मिलने वाले दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी. इनके निपटारे के लिए 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी. 25 नवंबर के बाद इस अवधि के तहत नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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नौ महीने में CEO अशोक कुमार का तबादला

SIR की प्रक्रिया के बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को जम्मू-कश्मीर भेजने के आदेश जारी हुए हैं. उन्होंने 13 फरवरी 2026 को दिल्ली CEO का पद संभाला था. नवंबर में उनके तबादले के आदेश आए हैं. राजधानी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की निगरानी भी उन्हें सौंपी गई थी.

हालांकि, CEO कार्यालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस तबादले का SIR प्रक्रिया से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है. अशोक कुमार 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं. दिल्ली में CEO की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव थे. इसके अलावा उनके पास श्रम विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था.

SIR में 47 लाख नाम हटने के बाद उठा था विवाद

दिल्ली में 30 जून से अशोक कुमार के नेतृत्व में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी. 17 अगस्त तक एन्युमरेशन फॉर्म बांटने और उन्हें वापस जमा कराने का काम पूरा किया गया. इसके बाद 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर रोल जारी किया गया. इस सूची में करीब डेढ़ करोड़ मतदाताओं में से लगभग 47 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे.

इन नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट जैसी श्रेणियों में रखा गया था. बड़ी संख्या में नाम सूची से बाहर होने के बाद विवाद खड़ा हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. यह मामला अभी लंबित है. फिलहाल CEO कार्यालय इन करीब 47 लाख मतदाताओं का दोबारा सत्यापन कर रहा है. खास तौर पर ऐसे मतदाताओं की तलाश की जा रही है, जिनके पते बदल गए हैं और जिनसे नए पते पर संपर्क नहीं हो पा रहा है.