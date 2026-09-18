दिल्ली के लाजपत नगर से रहस्यमय तरीके से लापता हुए 31 साल के युवराज सिंह मनचंदा हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने इस मामले में युवराज की पूर्व महिला सहकर्मी अन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने युवराज की हत्या में शामिल होने और शव को गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में एक नाले के पास ठिकाने लगाने की बात कुबूल की है.

इस केस की कहानी सिर्फ हत्या और लाश को ठिकाने लगाने तक सीमित नहीं है. जांच में सामने आई कड़ियां कई सवाल खड़े कर रही है. पुलिस को शक है कि हत्या पहले से प्लान की गई थी. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि युवराज की हत्या 6 सितंबर को ही कर दी गई थी. जबकि शव को दो दिन बाद 8 सितंबर को ठिकाने लगाया गया. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी करीब दो दिन तक शव को लेकर घूमते रहे.

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मीटिंग की बात कहकर निकला, फिर नहीं लौटा युवराज

बताया गया कि अडानी रियल्टी में बतौर मैनजर काम करने वाले युवराज की एक महीने बाद शादी होने वाली थी. 6 सितंबर को युवराज अपनी बहनों के साथ लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में शादी की खरीदारी करने पहुंचा था. खरीदारी के बाद युवराज अपनी बहन के साथ गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट, के-ब्लॉक, लाजपत नगर-2 पहुंचा. शाम करीब 4 बजे युवराज ने परिवार को बताया कि उसे गुरुग्राम में एक मीटिंग के लिए जाना है. इसके बाद युवराज घर नहीं लौटा.

युवराज के गायब होने के बाद परिवार परेशान हो गया. परिवार उसकी तलाश कर रहा था. इसी दौरान युवराज के मोबाइल से परिवार के पास लगातार मैसेज आने लगे. युवराज की बहन के मुताबिक, इन मैसेज में बताया जा रहा था कि एक बड़ी डील हुई है और वो जल्द घर वापस आ जाएगा. इन मैसेज की वजह से परिवार को कुछ समय तक ये लगा कि युवराज किसी जरूरी काम में फंसा हुआ है. युवराज ने अपने मैनेजर को भी बताया था कि वो अन्या के साथ जा रहा है.

युवराज की बहन ने थाने में मिसिंग इनफॉर्मेशन

युवराज ने अपने मां-पिता और दोस्तों को भी बड़ी डील और बाहर जाने से जुड़ी बातें बताई थी. 7 और 8 सितंबर को उसके बेंगलुरु जाने की बात सामने आई है. युवराज की बहन ने 11 सितंबर को शाम करीब 4:15 बजे लाजपत नगर थाने में उसके लापता होने की शिकायत दी. इसके बाद FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.

कॉल डिटेल से पुलिस को मिला अहम सुराग

पुलिस ने युवराज की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट की जांच की. इसी दौरान एक अहम कड़ी हाथ लगी. जांच में पता चला कि युवराज की आखिरी बातचीत उसकी पूर्व ऑफिस सहकर्मी अन्या वत्स से हुई थी. युवराज ने परिवार को भी बताया था कि वो गुरुग्राम में अन्या से मिलने जा रहा है. इसके बाद युवराज और अन्या दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए. यहीं से पुलिस का शक अन्या की तरफ गहराने लगा.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अन्या लगातार अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने की कोशिश कर रही थी. जांच के दौरान पता चला कि अन्या एक नए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही है. पुलिस ने नए नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली तो उसके उत्तराखंड में होने के सुराग मिले. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उत्तराखंड पहुंची और अन्या को उसके साथी संयम सचदेवा के साथ पकड़ लिया.

आरोपी ने पुलिस को बताई हत्या में शामिल होने की बात

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने युवराज की हत्या में शामिल होने की बात बताई. आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद शव को गुरुग्राम के बादशाहपुर में एक नाले में फेंका गया था. पुलिस को पता चला कि 10 सितंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना इलाके में एक नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था. दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से शव की तस्वीरें हासिल की. इसके बाद युवराज के परिवार को तस्वीरें दिखाई गई. परिवार ने शव की पहचान युवराज सिंह मनचंदा के रूप में की.

दो दिन तक शव लेकर घूमते रहे कातिल

अब पुलिस ये पता लगा रही है कि शव को नाले तक कब और कैसे पहुंचाया गया. सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में सामने आया है कि युवराज की हत्या 6 सितंबर को ही कर दी गई थी. जांच में पता चला है कि अन्या और संयम दो दिन तक शव को लेकर अलग-अलग जगहों पर घूमते रहे. 8 सितंबर को शव को गुरुग्राम के नाले में फेंके जाने की बात सामने आई है.

पुलिस अब इन दो दिनों की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है. दोनों आरोपी 6 से 8 सितंबर के बीच कहां-कहां गए, किस गाड़ी का इस्तेमाल किया, शव को कहां रखा गया और किन लोगों से संपर्क किया गया. इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे है. जांच के दौरान पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद की है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इसी हथियार का इस्तेमाल युवराज की हत्या में किया गया था. बरामद हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

पैसों का लेन-देन हो सकती है हत्या की वजह

गुरुग्राम पुलिस की तरफ से शव का DNA सैंपल सुरक्षित रखा गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विसरा सुरक्षित नहीं किया गया था. इस हत्याकांड की सबसे बड़ी पहेली अभी भी हत्या की वजह है. सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में पैसों के लेन-देन को हत्या की वजह माना जा रहा है लेकिन पुलिस अभी इस एंगल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही है.

तीन फोन इस्तेमाल कर रही थी अन्या

जांच में ये भी सामने आया है कि अन्या तीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी. एक फोन बंद होने के बाद दूसरे नंबर का इस्तेमाल किया गया. इसी नए नंबर की लोकेशन से पुलिस को उसके उत्तराखंड में होने का सुराग मिला. अब पुलिस तीनों मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन, इंटरनेट गतिविधियों और संपर्कों की जांच कर रही है.

अन्या पर पूर्व में भी दर्ज हैं मामले

पुलिस को शक है कि युवराज के फोन से जो मेसेज भेजे जा रहे थे वो कातिल ही भेज रहे थे.पुलिस के मुताबिक अन्या वत्स के खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज है. उसके खिलाफ शाहदरा, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन और ग्रेटर नोएडा में चीटिंग और IT एक्ट से जुड़े मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. .

पुलिस अब इन मामलों की जानकारी भी जुटा रही है और ये पता कर रही है कि क्या पुराने मामलों और युवराज हत्याकांड के बीच कोई कड़ी है. जांच में ये भी सामने आया है कि अन्या और संयम दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों का करीब 5 महीने का बच्चा भी है. पुलिस के मुताबिक संयम ने अभी तक अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है.पुलिस अब दोनों आरोपियों के रिश्तों, उनके संपर्कों, आर्थिक गतिविधियों और युवराज से उनके संबंधों की भी जांच कर रही है.

अदालत ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा

अन्या और संयम को उत्तराखंड से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

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