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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: रावण के साथ जलेगा 30 फुट कॉकरोच का पुतला, रामलीला समिति का फैसला

दिल्ली: रावण के साथ जलेगा 30 फुट कॉकरोच का पुतला, रामलीला समिति का फैसला

श्री केशव रामलीला समिति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ-साथ 30 फुट के एक कॉकरोच का पुतला भी जलाएगी. इसका आयोजन दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित नेताजी सुभाष प्लेस मैदान में किया गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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दशहरा पर्व को लेकर देशभर में उत्साह है. रावण के पुतला दहन की तैयारियां पूरी हो गई हैं. इस बीच दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित नेताजी सुभाष प्लेस मैदान में श्री केशव रामलीला समिति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ-साथ 30 फुट के एक कॉकरोच का पुतला भी जलाएगी. इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

श्री केशव रामलीला समिति के अध्यक्ष और मॉडल टाउन के विधायक, अशोक गोयल देवराहा ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य घरों, आस-पड़ोस और पूरे समाज से गंदगी को खत्म करने की जरूरत पर जोर देना है. उनका कहना है कि यह कॉकरोच 'गंदगी और अस्वच्छ' माहौल का प्रतीक है. 

'अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयादशमी'

अशोक गोयल देवराहा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "पूरे देश में विजयादशमी का त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है. हम हजारों सालों से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाते आ रहे हैं. इससे यह संदेश मिलता है कि अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है."

कॉकरोच के पुतले के सवाल पर क्या बोले देवराहा?

रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ एक और कॉकरोच पुतला जोड़ने के फैसले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ''समिति पिछले कुछ सालों से देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए ऐसा करती आ रही है. इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने पहले भी देश को परेशान करने वाली अलग-अलग समस्याओं, जैसे नक्सलवाद या आतंकवाद, को दर्शाने वाले पुतले जलाए हैं."

सीजेपी ने हाल में किए कई प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य छात्र संगठनों ने हाल के दिनों में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं. इससे पहले जून और जुलाई में CJP ने नीट (यूजी) पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया था.

दिल्ली: प्रदूषण के खिलाफ सरकार एक्शन में, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

Published at : 20 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Cockroach Janata Party Dussehra 2026
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