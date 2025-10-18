दिल्ली के शास्त्री पार्क में पैसों के विवाद में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या, FIR दर्ज

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पैसों को लेकर हुए विवाद में रिश्ते के दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को सूचना मिली कि शास्त्री पार्क चौक के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है. स्थानीय थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पीड़ित की पहचान दिल्ली के कैलाश नगर निवासी उमाम उर्फ ​​उभाम (25) के रूप में हुई. कुछ ही देर बाद उसी इलाके में फल मंडी के पास एक घायल व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली. घायल की पहचान नदीम (27) के रूप में हुई है, जो कैलाश नगर का ही रहने वाला है. उसे भी जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया और वहां उसकी भी मौत हो गई. नदीम और उमाम रिश्ते में भाई थे.

पुलिस ने केस दर्ज एक आरोपी किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि दोनों स्थानों पर अपराध शाखा और फोरेंसिक टीमों ने पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं. संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पैसों के लेन-देन को लेकर हुआ था विवाद

आरोपी की पहचान असरफ (23) के रूप में हुई है. जांच के दौरान, पुलिस ने तीन कारतूसों के साथ एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. शुरुआती जाँच से पता चला है कि रिश्ते के भाइयों और आरोपी के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह झगड़ा जानलेवा हो गया.’’

दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'