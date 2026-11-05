दिल्ली में छाया हल्का कोहरा, कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI; जानें नया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, जिससे विजिबिलिटी में थोड़ी कमी आई है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड का स्तर बढ़ने वाला है. वहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार कुल वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), बुधवार (4 नवंबर) को 377 रहा, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. कई इलाकों में तो ये 400 के पार बना हुआ है.

बुधवार (4 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.7 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि 0.8 डिग्री अधिक है. शहर में नमी का स्तर 61 से 98 प्रतिशत के बीच रहा.

अयोध्या दीपोत्सव में दिखेगी देशभर की लोक संस्कृति, कलाकार देंगे प्रस्तुति

आज मौसम रहेगा साफ और शुष्क

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज गुरुवार (5 नवंबर) को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने वाला है. सुबह से ही हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर में धूप रहेगी. विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहेगा. दिन दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा.

आज कहां कितना है AQI का स्तर?

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली में सबसे अधिक AQI जहांगीरपुरी का है, जोकि 459 है. इसके बाद पंजाबी बाग का 448 IIT दिल्ली का AQI 450, DTU में AQI 437, विवेक विहार में AQI 436, अलीपुर में AQI 433, मुंडका 423, आईटीओ में AQI 414, बवाना में AQI 413, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI 393 है. 400 ऊपर का AQI गंभीर श्रेणी में आता है. वायु प्रदूषण का ये खराब स्तर स्वस्थ लोगों को भी बिमार कर सकता है, जबकि पहले से बीमार लोगों की परेशानियां बढ़ाने वाला है. ऐसे में लोगों के लिए खुद का बचाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क जरूर पहनें.

पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-20 किमी प्रति घंटा तक रही.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, नोएडा में सड़क निर्माण पर उठे सवाल