दिल्ली में बदलेगी सीवर-पानी व्यवस्था, 18000 करोड़ से कायाकल्प की तैयारी

दिल्ली में सीवर के रखरखाव, जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर बदलाव की तैयारी की गई है. इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 10 वर्षों की 17,969. 93 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है. इसके तहत दिल्ली को आठ जोन में बांटा जाएगा और हर जोन की सीवर व्यवस्था को एक ऑपरेटर के हवाले किया जाएगा.

जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक, नई व्यवस्था का मुख्य जोर जिम्मेदारी तय करने और शिकायतों के बाद कार्रवाई करने की मौजूदा शैली से परे, आगे बढ़कर योजनाबद्ध और नियमित रखरखाव पर होगा. प्रस्तावित मॉडल में सीवर लाइनों, मैनहोल, पंपिंग स्टेशनों और शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी एक ही ऑपरेटर के पास होगी.

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जहां नई व्यवस्था में नियमित और योजनाबद्ध रखरखाव पर जोर दिया जाएगा. वहीं, जियो-टैगिंग के जरिए निरीक्षण के साथ केंद्रीय कमांड सेंटर से सीवर नेटवर्क की रियल टाइम निगरानी की जाएगी. सीवर की सफाई को भी पूरी तरह मैकेनिकल और रोबोटिक बनाने की योजना है. जबकि, भुगतान को ऑपरेटर के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा, ताकि शिकायतों के समाधान में तेजी आए और सीवर ओवरफ्लो की घटनाएं कम हों.

दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति के कायाकल्प पर खर्च होंगे 6,044 करोड़ रुपये

जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था के कायाकल्प के लिए 6,044.05 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी है. जिसका दायरा 247 वर्ग किलोमीटर होगा. परियोजना में 13 यूजीआर कमांड एरिया, 12 विधानसभा क्षेत्रों और 2,44,381 घरेलू उपभोक्ताओं को कवर किया जाएगा. परियोजना में पानी की उपलब्धता और इस्तेमाल के साथ संरक्षण पर भी फोकस रहेगा.

वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को अपनाने वाले परिवारों को रिबेट देने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा दिल्ली के 25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए 65.49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन केंद्रों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के साथ डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा.

13 नए एसटीपी से 328 एमजीडी क्षमता बढ़ेगी

सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने और यमुना के पुनरुद्धार में मदद के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है. इन प्लांटों की कुल प्रस्तावित क्षमता 328 एमजीडी होगी. बोर्ड ने इनके लिए टेंडर आमंत्रित करने को मंजूरी दे दी है. नरेला के नयाबांस में 5.5 एमजीडी क्षमता वाले विकेंद्रीकृत एसटीपी की 123.23 करोड़ रुपये की परियोजना पहले ही आवंटित की जा चुकी है. जबकि, लंबे समय से अटकी वजीराबाद जलापूर्ति परियोजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है. बोर्ड ने इसके लिए 1,214.58 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज को प्रशासनिक मंजूरी दी है.

इस परियोजना में 80 एमजीडी क्षमता का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा. साथ ही ऑटोमेटेड रॉ-वॉटर इंटेक सिस्टम और 15 साल का ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस शामिल रहेगा. मौजूदा 40 एमजीडी क्षमता वाले प्लांट का पुनर्वास भी किया जाएगा.

2012 के नियमों की जगह आएंगे नए टैरिफ और मीटरिंग नियम

जल बोर्ड ने दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2026 को भी मंजूरी दी है. ये नियम 2012 में लागू व्यवस्था की जगह लेंगे. नए नियमों में जल और सीवर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने, शुल्क को तर्कसंगत करने और बिलिंग से जुड़े प्रावधानों को ज्यादा स्पष्ट किया जाएगा और डिजिटल सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.

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