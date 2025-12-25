दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है और लगभग 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटी दिल्ली की सीमाओं और राजस्थान से सटे क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन मौकों पर पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के दिल्ली आने की संभावना है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘उपद्रव रोकने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मी राष्ट्रीय राजधानी में तैनात हैं.’’

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त निगरानी

उन्होंने बताया कि उपद्रव और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त चौकियां बनाई गई हैं, अवरोधक लगाए गए हैं और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. पुलिस ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश के 15 प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां पड़ोसी राज्यों से वाहनों के आने की संभावना है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति और मोटरसाइकिल से खतरनाक करतब करने पर नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि देर शाम और रात के समय यातायात कर्मियों की मदद के लिए स्थानीय थाने से अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी थाना प्रभारियों को क्रिसमस और नववर्ष के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी टीम के साथ इलाके में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. वाहन से करतब करने जैसी गतिविधियों में शामिल वाहनों को तुरंत जब्त किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’’

कनॉट प्लेस और हौज खास पर विशेष ध्यान

पुलिस टीम बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशालाओं और रात्रि आश्रयों पर भी जांच कर रही हैं ताकि वहां रहने वालों की पहचान की जा सके और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिह्नित किया जा सके. दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि उनका मुख्य ध्यान कनॉट प्लेस, हौज खास, प्रमुख बाजारों और मॉल जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन के सुचारू आवागमन और भीड़ प्रबंधन पर रहेगा.

पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया, ‘‘शाहदरा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस और यातायात व्यवस्था की गई है. लगभग 400 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और लगभग 80 वाहन लगातार गश्त करेंगे.’’ उन्होंने बताया कि स्थायी चौकियों के अलावा चौबीसों घंटे जांच के लिए 77 अतिरिक्त चौकियां भी स्थापित की गई हैं.