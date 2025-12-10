दिल्ली में फिर बम की धमकी! अब लक्ष्मी नगर और मयूर विहार के स्कूलों को आया मेल

दिल्ली के कुछ स्कूलों में एक बार फिर से बम की धमकी भरा मेल पहुंचा है, जिससे स्कूल के स्टाफ और बच्चों में हड़कंप मच गया. इस बार पूर्वी दिल्ली के स्कूलों के पास मेल आया है. इनमें लक्ष्मी नगर का लवली पब्लिक स्कूल और मयूर विहार का AHLCON इंटरनेशनल स्कूल शामिल है.

अजमेर शरीफ दरगाह को भी मिली ऐसी ही धमकी

बताया जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इसके साथ अजमेर कलेक्ट्रेट के पास भी ऐसा ही मेल आया. धमकी के बाद कलेक्ट्रेट परिसर की गहनता से जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला.

कलेक्टर लोकबंधु ने धमकी मिलने की पुष्टि की थी. सुरक्षा के मद्देनजर दरगाह परिसर को खाली करवाया गया था. अजमेर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 7 दिन के भीतर दरगाह परिसर को दो बार खाली करवाया गया है.

कलेक्ट्रेट परिसर मे पुलिस की टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पंहुचा और सघन चेकिंग की गई. इससे पहले बीते हफ्ते भी धमकी का ऐसा ही ईमेल कलेक्ट्रेट को पहुंचा था.

राजस्थान हाई कोर्ट को चौथी बार धमकी

जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट को एक बार फिर बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था. हाई कोर्ट को लगातार तीसरे दिन धमकी भरा मेल आया था. वहीं, 6 दिन में यह चौथा मामला था जब कोर्ट की सुरक्षा को चुनौती दी गई है. ऐसे में एक बार फिर कोर्ट परिसर खाली कराया गया और चप्पे-चप्पे की जांच पड़ताल की गई.

धमकी भरा ईमेल आने के बाद अदालतों को भी खाली करा दिया गया, जिससे तीसरे दिन भी मुकदमों की सुनवाई प्रभावित रही. पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में अब केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी. वहीं, इस बार वकीलों ने भी काफी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि इस बारे में प्रशासन और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए.