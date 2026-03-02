एक्सप्लोरर
दिल्ली के तीन स्कूलों में बम की सूचना से हड़कंप, बच्चों को तुरंत किया गया बाहर, तलाश जारी
Delhi News in Hindi: दिल्ली के तीन स्कूलों में बम की सूचना से हड़कंप मच गया और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. पुलिस ने सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसरों की सघन तलाशी शुरू कर दी है.
दिल्ली के 3 स्कूलों में बम होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक 2 मार्च की सुबह दिल्ली कैंट आर्मी पब्लिक स्कूल, जनकपुरी मीरा पब्लिक स्कूल और मयूर विहार सलमान पब्लिक स्कूल को धमकी भरा संदेश मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. एहतियातन सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया और स्कूल परिसरों की सघन तलाशी ली जा रही है. फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान-इजरायल युद्ध का असर, दुबई जाने वाली तमाम उड़ानें रद्द, यात्री परेशान
दिल्ली NCR
दिल्ली के तीन स्कूलों में बम की सूचना से हड़कंप, बच्चों को तुरंत किया गया बाहर, तलाश जारी
दिल्ली NCR
दिल्ली के शाहे मरदां में शिया समुदाय ने फूंके ट्रंप-नेतन्याहू के पुतले, बोले- 'हमें उनकी...'
दिल्ली NCR
'कई बार सिक्योरिटी ने उन्हें...', ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर प्रतिनिधि ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement
दिल्ली NCR
8 Photos
मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की सरकार से अपील, 'अब घर भी दे दो'
दिल्ली NCR
8 Photos
विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़, सेना की गौरवगाथा और किताबों के प्रति युवाओं का दिखा क्रेज
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL