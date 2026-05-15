दिल्ली में कथित गैंगरेप की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला है. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप जैसी गंभीर घटना होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने मीडिया को जानकारी देने में देरी की. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस घटना को दो दिनों तक छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी.

क्या पहले मामले को दबाने की हुई थी कोशिश?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजधानी के मध्य इलाके रानी बाग के आसपास एक बस करीब दो घंटे तक घूमती रही, जिसमें कथित तौर पर ड्राइवर और कंडक्टर ने युवती के साथ गैंगरेप किया. आरोप है कि वारदात के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया गया. उन्होंने कहा कि यह घटना दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है.

AAP नेता ने दिल्ली पुलिस पर सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि मीडिया को सूचना देर से देने के पीछे क्या वजह थी. उन्होंने कहा कि क्या पुलिस पहले मामले को दबाने, पीड़िता पर दबाव बनाने या फिर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ही जानकारी सार्वजनिक करना चाहती थी. भारद्वाज ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में पारदर्शिता बेहद जरूरी है.

“Woman gang raped by Driver & conductor in a moving bus”



This information was given to the media late by the @DelhiPolice



What was the reason behind this?



Did the police want to first cover up the rape incident?



Did they want to try to pressure the victim, carry out damage… pic.twitter.com/fUpaB7RQrB — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 14, 2026

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब

सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी सरकार अब सिर्फ रील्स चलाने में व्यस्त है. उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ दर्शक और लाइक करने वाला बना दिया गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपनी सुविधानुसार नैरेटिव तैयार कर सोशल मीडिया पर पेश करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है.

AAP नेता ने दिल्ली पुलिस और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगते हुए कहा कि आखिर राजधानी में ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं. उन्होंने पूछा कि इस पूरे मामले को कथित तौर पर दो दिन तक छिपाकर क्यों रखा गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस कितनी गंभीर है.

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