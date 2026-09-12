दिल्ली हादसे के आरोपी शुभम की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा- पूछताछ जरूरी

दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने PG चलाने वाले आरोपी शुभम त्यागी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी.

एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप ललेर ने शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पूरे मामले की परिस्थितियां आरोपी को राहत देने के पक्ष में नहीं हैं. कोर्ट के सामने यह बात भी आई कि त्यागी ने अपनी जमानत अर्जी में दूसरे और तीसरे फ्लोर से जुड़े अपने किराये के समझौते का खुलासा नहीं किया था. जांच एजेंसी ने सुनवाई के दौरान यह एग्रीमेंट कोर्ट में पेश किया. इसके मुताबिक शुभम त्यागी ने भी उसी इमारत के दूसरे और तीसरे फ्लोर को किराये पर लिया था.

मिनटों के अंतर से बने दोनों किराए का एग्रीमेंट

पटियाला हाउस कोर्ट ने पाया कि शुभम त्यागी और सह-आरोपी सुधांशु के किराये के दोनों एग्रीमेंट 6 सितंबर 2025 को कुछ ही मिनटों के अंतर से तैयार हुए थे. दोनों दस्तावेज एक ही स्टांप-वेंडर अकाउंट से बनाए गए थे.खास बात यह थी कि दोनों ने एक-दूसरे के किराये के एग्रीमेंट पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे. कोर्ट ने कहा कि यह पूरी स्थिति सुधांशु के अकेले PG चलाने के बजाय दोनों के बीच साझेदारी की ओर इशारा करती है.

घायल छात्र ने कहा- दोनों से लिया था कमरा

इस मामले में घायल छात्र नितिश छिबे के बयान का भी कोर्ट ने जिक्र किया. छात्र ने बताया कि उसने दोनों आरोपियों से 14,500 रुपये महीने के किराये पर रहने की जगह ली थी. छात्र के मुताबिक PG में रहने वाले छात्रों ने जब ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण कार्य, शोर और लोहे की रॉड काटे जाने को लेकर शिकायत की तो दोनों आरोपियों ने कहा था कि मरम्मत का काम चल रहा है और PG को बेसमेंट तक बढ़ाया जाएगा आरोप है कि शिकायत ज्यादा करने पर छात्रों को PG से निकालने की धमकी भी दी गई थी.

सिर्फ निवेशक था वाली दलील पर भी सवाल

शुभम त्यागी ने कोर्ट में खुद को दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील बताया और कहा कि वह पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करता है. उसका दावा था कि वह सुधांशु का सिर्फ दोस्त था और उसने PG कारोबार में पैसा लगाया था. इमारत के मालिकाना हक या उसके ढांचे पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था. लेकिन कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से वह इमारत से बिल्कुल अनजान व्यक्ति नहीं लगता. अपने किराये के एग्रीमेंट को जमानत अर्जी में नहीं बताना भी कोर्ट के लिए अहम बात रही.

हिरासत में पूछताछ क्यों जरूरी

कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. शुभम त्यागी से हिरासत में पूछताछ कर सह-आरोपी से आमना-सामना कराने, PG कारोबार में पैसों का लेन-देन पता करने और निर्माण कार्य की जानकारी व उसमें उसकी सहमति की भूमिका समझने की जरूरत है. कोर्ट ने हालांकि साफ किया कि अग्रिम जमानत खारिज करने का यह आदेश मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई राय नहीं है. कोर्ट ने आरोपी पीजी ऑपरेटर सुधांशु और पीजी ऑपरेटर शुभम त्यागी को दो दिनो की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

मालिक दंपति जेल, बेटे से पुलिस कर रही पूछताछ

इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने इमारत के मालिक 81साल हरिराम जो भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सार्जेंट हैं और उनकी 75 वर्षीय पत्नी उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उनके बेटे महेश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. पुलिस के मुताबिक महेश ने अगस्त 2025 में यह संपत्ति सुधांशु और शुभम त्यागी को किराये पर दी थी. इसके बाद दोनों ने यहां Hostel Daze नाम से PG चलाना शुरू किया था.

अतिरिक्त मंजिलों से कमजोर हुई इमारत

पांच मंजिला इस इमारत में कई छात्र और दूसरे लोग रहते थे. FIR के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत काफी पुरानी थी और किराये से ज्यादा कमाई के लिए इसमें अतिरिक्त मंजिले बनाई गई थी. अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन अतिरिक्त मंजिलों और निर्माण कार्य के कारण इमारत के पुराने ढांचे पर दबाव बढ़ा जिसकी वजह से 6 सितंबर को पूरी इमारत भरभराकर गिर गई और सात लोगों की जान चली गई.