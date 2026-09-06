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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'बहुत ही दुखद घटना', दिल्ली में इमारत गिरने पर बोले बीजेपी विधायक

'बहुत ही दुखद घटना', दिल्ली में इमारत गिरने पर बोले बीजेपी विधायक

दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक बिल्डिंग भरभराकर गिर गई है. इस बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना पर बीजेपी विधायक ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (6 सितंबर) को एक इमारत ढह गई, जिसके मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है. इस घटना के बाद स्थानीय विधायक अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे हैं. विधायक द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है. 

घटना के बाद बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "बहुत ही दुखद घटना है. इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली कोई बात नहीं हो सकती. छात्र विभिन्न स्थानों से यहां पढ़ने और इस इमारत में बने पीजी में रहने आते हैं. फिलहाल इमारत ढह गई है.

बीजेपी विधायक ने दी यह जानकारी

बीजेपी विधायक ने आगे कहा, "यह बताना मुश्किल है कि कितने छात्र फंसे हैं. इसमें पांच, दस या बीस, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि छात्र अंदर फंसे हुए हैं. एनडीआरएफ और एमसीडी ने दो छात्रों को बचा लिया है. कुछ छात्र अंदर से फोन भी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ छात्र अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए बचाव कार्य जारी है.

उन्होंने आगे कहा, "हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने पूरी टीम यहां भेजी है. पूरी सरकार इस घटना से बेहद चिंतित है और छात्रों को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है."

पूर्व मुख्यमंत्री आतिश मर्लेना ने जताया दुख

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के मोती बाग स्थित सत्य निकेतन में इमारत गिरने की ख़बर बेहद दुखद और चिंताजनक है. मलबे में छात्रों समेत कई लोगों के दबे होने की आशंका बेहद विचलित करने वाली है.

उन्होंने कहा, "प्रशासन से अपील है कि राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता से चलाया जाएं और मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए. सरकार इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Anil Sharma BJP DELHI NEWS Delhi Satya Niketan Satya Niketan News
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