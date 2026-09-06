'बहुत ही दुखद घटना', दिल्ली में इमारत गिरने पर बोले बीजेपी विधायक

साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (6 सितंबर) को एक इमारत ढह गई, जिसके मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है. इस घटना के बाद स्थानीय विधायक अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे हैं. विधायक द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है.

घटना के बाद बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "बहुत ही दुखद घटना है. इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली कोई बात नहीं हो सकती. छात्र विभिन्न स्थानों से यहां पढ़ने और इस इमारत में बने पीजी में रहने आते हैं. फिलहाल इमारत ढह गई है.

#WATCH | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, BJP MLA Anil Sharma says, "This is a deeply tragic incident; there could be nothing more heartbreaking. Students come here from various places to study and stay in PGs in this building; the structure… pic.twitter.com/fiOm2e01ff — ANI (@ANI) September 6, 2026

बीजेपी विधायक ने दी यह जानकारी

बीजेपी विधायक ने आगे कहा, "यह बताना मुश्किल है कि कितने छात्र फंसे हैं. इसमें पांच, दस या बीस, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि छात्र अंदर फंसे हुए हैं. एनडीआरएफ और एमसीडी ने दो छात्रों को बचा लिया है. कुछ छात्र अंदर से फोन भी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ छात्र अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए बचाव कार्य जारी है.

उन्होंने आगे कहा, "हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने पूरी टीम यहां भेजी है. पूरी सरकार इस घटना से बेहद चिंतित है और छात्रों को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है."

पूर्व मुख्यमंत्री आतिश मर्लेना ने जताया दुख

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के मोती बाग स्थित सत्य निकेतन में इमारत गिरने की ख़बर बेहद दुखद और चिंताजनक है. मलबे में छात्रों समेत कई लोगों के दबे होने की आशंका बेहद विचलित करने वाली है.

उन्होंने कहा, "प्रशासन से अपील है कि राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता से चलाया जाएं और मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए. सरकार इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके."

Delhi Satya Niketan Live Updates: सत्य निकेतन में इमारत ढही, रेस्क्यू जारी, 3 बचाए गए

