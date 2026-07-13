दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार का ए-ब्लॉक जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बड़ी राहत पाने वाला है. वर्षों से सरकारी डिस्पेंसरी के अभाव में स्थानीय लोगों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता था. अब करीब 50 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र में नई डिस्पेंसरी बनने का रास्ता साफ हो गया है.

रविवार को दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ए-ब्लॉक में प्रस्तावित सरकारी डिस्पेंसरी की आधारशिला रखी. इस परियोजना पर लगभग 1.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी.

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इलाज के लिए नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर

अब तक ए-ब्लॉक के निवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सामान्य इलाज, डॉक्टर की सलाह या नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी उन्हें दूसरे क्षेत्रों की डिस्पेंसरी और अस्पतालों तक जाना पड़ता था. नई डिस्पेंसरी शुरू होने के बाद यह निर्भरता काफी हद तक कम होने की उम्मीद है. इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुविधा मिलेगी.

विकास कार्यों पर सरकार का फोकस

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जा रहा है. उनके अनुसार राजधानी में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें.

पिछले वर्षों की व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि पिछले 12 वर्षों तक कई इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण लोगों को दैनिक जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि अब विभिन्न विकास योजनाओं के जरिए ऐसी कमियों को दूर करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

स्थानीय नागरिकों एवं गणमान्यों की उपस्थिति में हुए इस शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर स्थानीय विधायक चंदन चौधरी भी मौजूद रहे. लोगों ने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य सम्पन्न होने के बाद इलाकों के हजारों परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.

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