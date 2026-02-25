Delhi News: समयपुर बादली में 4 कत्ल से हड़कंप, युवक ने पत्नी समेत 3 बच्चों को उतारा मौत के घाट

राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली में 4 हत्याओं से हड़कंप मच गया है. एक युवक ने अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है. आरोपी युवक आजादपुर मंडी में सब्जी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है. स्थानीय लोगों से इस मामले में और आरोपी के बारे गहन पूछताछ की जा रही है.

शुरुआती जांच के मुताबिक पति ने ही चारों हत्या की है. इस वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है. पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लग गई है.

हत्या कर फरार हुआ आरोपी

बताया जा रहा है कि चारों की हत्या कर आरोपी युवक फरारा हो गया है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया.

पुलिस के आला अधिकारी इस घटना के बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं. इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य जुटा रही है. फिलहाल इस हत्याकांड की असली वजह सामने नहीं आई है. पुलिस इस बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है.

पुलिस ने कब्जे में लिए शव

पुलिस द्वारा मृतक पत्नी और तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है. इन चारों के शवों को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले में अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी युवक की तलाश जारी है.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं. आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद ले रही है. पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हलांकि इस घटना ने इलाके में कोहराम मचा दिया है.