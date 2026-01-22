दिल्ली में चोरी के मामलों में आई गिरावट, CCTV और पेट्रोलिंग ने कसी नकेल, जानें आंकड़े

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े राजधानी में चोरी की वारदातों को लेकर एक राहत भरी तस्वीर पेश करते हैं. साल 2025 में दिल्ली में चोरी के कुल मामले 1.60 लाख से कुछ ज़्यादा दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में साफ तौर पर कम हैं. आम भाषा में कहें तो दिल्ली में चोरी की घटनाओं में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.

अगर बीते साल 2024 की बात करें तो उस दौरान दिल्ली में 1.86 लाख से अधिक चोरी की वारदातें हुई थीं. वहीं, साल 2023 में यह आंकड़ा और भी ज़्यादा था करीब 2.27 लाख. यानी दो साल में चोरी के मामलों में लगभग 67 हजार की कमी आई है. यह गिरावट दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

साल 2025 में राजधानी दिल्ली में चोरी की घटनाओं में लगाम

आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग तरह की चोरी में भी कमी दर्ज की गई है. घरों में चोरी (हाउस थेफ्ट) के मामले 2023 में 21,641 थे, जो 2024 में घटकर 20,046 और 2025 में 16,246 रह गए. इसी तरह मोटर वाहन चोरी के मामलों में भी गिरावट आई है. 2023 में जहां 40,045 वाहन चोरी हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 35,014 पर आ गई.

अन्य चोरी, जैसे मोबाइल, पर्स, जेबकतरी और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली वारदातों में भी कमी दर्ज की गई है. साल 2023 में ‘अन्य चोरी’ के 1.58 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जो 2025 में घटकर करीब 1.03 लाख रह गए.

पुलिस पेट्रोलिंग और सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बना मुख्य कारण

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं. पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क मजबूत हुआ है और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा, ऑटो लिफ्टर गैंग और चोरी के संगठित गिरोहों पर की गई सख्त कार्रवाई का भी असर दिखाई दे रहा है.

अपराध कम करने के लिए उठाने होंगे मजबूत कदम

हालांकि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अभी संतोष करने का समय नहीं है. चोरी की घटनाओं में और कमी लाने के लिए तकनीक, निगरानी और जनता के सहयोग को और मजबूत किया जाएगा. कुल मिलाकर ये आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि दिल्ली धीरे-धीरे पहले से ज्यादा सुरक्षित होती जा रही है.