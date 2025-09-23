हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में महिलाओं के लिए मिल रही यह सुविधा, मुफ्त में कराएं पूरा चेकअप

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में महिलाओं के लिए मिल रही यह सुविधा, मुफ्त में कराएं पूरा चेकअप

Delhi News: दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में SNSPA के तहत हेल्थ व डेंटल कैम्प में अब तक 11712 मरीजों को लाभ मिला हैं. 17 सितंबर से शुरू यह कैंप 2 अक्टूबर तक चलेगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Sep 2025 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ (SNSPA) के तहत आयोजित हेल्थ एवं डेंटल कैम्प लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है. अब तक कुल 11,712 मरीज इस कैम्प का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें 5,613 महिलाएं और 6,099 पुरुष शामिल हैं.

कैम्प में 495 मरीजों की डेंटल स्क्रीनिंग की गई. इनमें से 125 महिलाओं को इलाज मिला, जबकि 205 महिलाएं और 290 पुरुषों ने ओरल हेल्थ अवेयरनेस सत्र का लाभ उठाया. महिलाओं को दांतों की बीमारियों से बचाव के लिए ओरल हाइजीन किट भी दी गईं, ताकि वे घर पर ही साफ-सफाई का ध्यान रख सकें.

समय पर कराएं जांच

इस कैम्प की खासियत यह है कि यहां सिर्फ दांतों की जांच नहीं हो रही, बल्कि गर्भवती महिलाओं की जांच (ANC), टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों (NCD) की स्क्रीनिंग, टीकाकरण और योगा सेशन भी हो रहे हैं. अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस तरह की पहल लोगों के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करती है.

कार्यक्रम में अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चारु बाम्बा, एएमएस डॉ. आर. पी. अरोड़ा, डॉ. भारद्वाज (हेड, डेंटल) और डॉ. अनुराग मौजूद रहे. विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की कि वे बीमारियों को गंभीर होने का इंतजार न करें, बल्कि समय-समय पर जांच कराते रहें, क्योंकि शुरुआती देखभाल ही सबसे बड़ा बचाव है.

2 अक्टूबर तक चलेगा कैम्प   

17 सितंबर को शुरू हुआ यह हेल्थ कैम्प 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा. डॉक्टरों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में मरीज यहां आकर लाभ उठाएंगे. कार्यक्रम के दौरान आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग और वीएमएमसी के नर्सिंग छात्रों के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य रैली आयोजित की गई.

इस रैली का उद्देश्य यह दिखाना था कि नर्सिंग छात्र केवल मरीजों की देखभाल ही नहीं करते, बल्कि समाज में स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं.  

Published at : 23 Sep 2025 07:54 AM (IST)
Tags :
Safdarjung Hospital DELHI NEWS
