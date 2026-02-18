राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहिब अंबेडकर अस्पताल से नवजात शिशु चोरी का मामला सामने आया है. 17 फरवरी 2026 की सुबह थाना नॉर्थ रोहिणी को PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि 14 फरवरी को जन्मा बच्चा लापता है. मामले में पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शिशु को सुरक्षित बरामद कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता जाकिर अली की पत्नी 12 फरवरी को अस्पताल में भर्ती हुई थीं और 14 फरवरी को उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान करीब 30 वर्षीय एक अज्ञात महिला उनसे लगातार मिलती रही और भरोसा जीत लिया.

17 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे उक्त महिला नवजात को गोद में लेकर मां से आराम करने को कहकर पास बैठ गई. सुबह लगभग 8 बजे जब मां की नींद खुली तो महिला और बच्चा दोनों वार्ड से गायब थे, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस कार्रवाई और जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नॉर्थ रोहिणी में FIR संख्या 70/2026 धारा 137(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की तथा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.

तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन ट्रैक करते हुए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से नवजात शिशु को बरामद कर लिया गया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली.

आरोपी गिरफ्तार, बच्चा सुरक्षित

इस मामले में रानी नाम की 40 वर्षीय महिला, निवासी सिरसपुर दिल्ली, को गिरफ्तार किया गया है. उसके साथ 20 वर्षीय युवक अहिबरन सक्सेना, निवासी उन्नाव उत्तर प्रदेश, जो नोएडा के पत्थर मार्केट में कार्यरत है, को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

पुलिस के अनुसार नवजात शिशु पूरी तरह सुरक्षित है और उसे परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है.