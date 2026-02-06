दिल्ली: पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में दबोचे गए दो कुख्यात बदमाश

दिल्ली के आर.के. पुरम थाना पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने वाले कुख्यात बदमाश संजय शर्मा उर्फ दरिंदा और उसके साथी जग्गल उर्फ सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई गुरुवार (5 फरवरी) और शुक्रवार (6 फरवरी) की रात वेंकटेश्वर मार्ग, सेक्टर-3 आर.के. पुरम के पास हुई. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे.

पुलिस टीम ने जब दोनों संदिग्धों को रुकने और सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोली पुलिस अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे वे बाल-बाल बच गए. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली संजय उर्फ दरिंदा के घुटने में लगी. हल्की मुठभेड़ और हाथापाई के बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया गया.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया ये सामान

दिल्ली पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपी संजय के पास से 7.65 एमएम की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और चार खाली कारतूस मिले. वहीं उसके साथी सोनू के पास से एक देसी कट्टा, दो खाली कारतूस और चोरी व सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले औजारों से भरा बैग बरामद हुआ. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर संख्या 31/26 के तहत आर्म्स एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी के ऊपर 100 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पुलिस के मुताबिक, संजय उर्फ दरिंदा बेहद शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली के कई थानों में लूट, चोरी, सेंधमारी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट समेत 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. वह सितंबर 2025 में जेल से छूटकर फिर से अपराध में सक्रिय हो गया था.

उसका साथी सोनू भी करीब 10 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. दोनों मिलकर आर.के. पुरम और आसपास के इलाकों में कई वारदातें कर चुके थे. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य साथियों की तलाश जारी है.