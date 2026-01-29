दिल्ली दंगा मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली में हुए साल 2020 के दंगे के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. इसमें आप पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया मामला बनता है. लिहाजा इस मामले में जमानत नही दी जा सकती है.

कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश से जुड़े मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों ने रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों सलीम मलिक, अतहर खान और पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया.

ताहिर हुसैन ने किया था सरेंडर

ताहिर हुसैन के खिलाफ (27 फरवरी 2020) को दिल्ली दंगे के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद उन्होंने 5 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. ताहिर के खिलाफ दिल्ली दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने का आरोप है.

अंकित शर्मा के पिता ने ताहिर हुसैन पर बेटे की हत्या के आरोप लगाए थे. इन आरोपों के चलते ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी जेल में बंद हैं. तीनों आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की. जिसको कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया. बता दें कि तीनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस ने कोर्ट को दी यह जानकारी

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं. इस वजह से तीनों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार है.

इस पर कोर्ट द्वारा कहा गया कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप है. इसलिए तीनों को राहत नहीं दी जा सकती. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया.

उच्चतम न्यायालय की ओर से इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद तीनों आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें उन्होंने दलील दी है कि उन पर समान आरोप हैं.