दिल्ली के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में रोजाना ट्रैफिक से जूझने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की योजना सामने आई है. डाबरी मोड़ से दिल्ली कैंट के करियप्पा मार्ग तक पंखा रोड के अहम हिस्से को पूरी तरह सिग्नल फ्री बनाने की काम शुरू हो गया है. पंखा रोड के इस हिस्से में मौजूद दो टी-जंक्शन लंबे समय से ट्रैफिक दबाव का कारण बने हुए हैं. सुबह और शाम के समय यहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं. इन्हीं बाधाओं को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

1.3 किलोमीटर लंबा और छह लेन का नया फ्लाईओवर

डाबरी मोड़ से करियप्पा मार्ग के बीच करीब 1.3 किलोमीटर लंबा और छह लेन चौड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा. इस फ्लाईओवर के तैयार होने के बाद दोनों ट्रैफिक सिग्नल हट जाएंगे और पूरा स्ट्रेच बिना रुके पार किया जा सकेगा. वहीं परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में पीडब्ल्यूडी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है. पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के मुताबिक यह फ्लाईओवर सेवा मार्ग पर प्रस्तावित नए फ्लाईओवर से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कीर्ति नगर, मायापुरी, डाबरी, जनकपुरी और सागरपुर की ओर जाने वाला ट्रैफिक आसानी से मूव कर सके.

पंखा रोड उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास से शुरू होकर दिल्ली कैंट के करियप्पा मार्ग तक जाता है. करीब 5.2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर फिलहाल चार लेन की सड़क है. बीच में डाबरी मोड़ और सागरपुर के पास बने फ्लाईओवर हैं, लेकिन इनके बीच मौजूद रेड लाइट जंक्शन ट्रैफिक की रफ्तार रोक देते हैं.

डेसू कॉलोनी से जनकपुरी डी-ब्लॉक का दबाव होगा खत्म

जनकपुरी, डाबरी, सागरपुर और आसपास की अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाला ट्रैफिक धौला कुआं और नई दिल्ली की ओर जाने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल करता है. इसी वजह से करीब डेढ़ किलोमीटर का हिस्सा दिनभर बॉटलनेक बना रहता है. प्रस्तावित फ्लाईओवर डेसू कॉलोनी से जनकपुरी डी-ब्लॉक तक इस दबाव को खत्म करेगा. नए फ्लाईओवर को सागरपुर फ्लाईओवर से जोड़ने की भी योजना है. इससे डाबरी मोड़ से लेकर आगे के हिस्सों तक ट्रैफिक बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगा और पूरे इलाके में ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा.

इसी बीच जखीरा फ्लाईओवर पर हर साल होने वाले जलभराव की समस्या को देखते हुए स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग की योजना बनाई गई है. इस काम पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. वहीं सीलमपुर फ्लाईओवर की मरम्मत पर लगभग 17.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

मायापुरी की ओर नया फ्लाईओवर भी प्रस्तावित

सेवा मार्ग पर मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरने वाले ट्रैफिक को राहत देने के लिए एक और नए फ्लाईओवर का खाका तैयार किया जा रहा है. इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है और डीपीआर पर काम जारी है. योजना के पूरा होने के बाद पंखा रोड का बड़ा हिस्सा सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दील हो जाएगा.