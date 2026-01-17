हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बदला ट्रैफिक प्लान, राजधानी में 21 जनवरी तक इन रास्तों पर रहेगी सख्ती

दिल्ली में बदला ट्रैफिक प्लान, राजधानी में 21 जनवरी तक इन रास्तों पर रहेगी सख्ती

Delhi News: दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाएगी. इस दौरान परेड की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पर विशेष नियंत्रण रहेगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 17 Jan 2026 12:33 PM (IST)
गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है. 17, 19, 20 और 21 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली रिहर्सल के चलते कई प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से पहले से यात्रा की योजना बनाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.

दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाएगी. परेड का रूट विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ होते हुए सी-हेक्सागन तक रहेगा. इस दौरान परेड की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पर विशेष नियंत्रण रहेगा.

इन चौराहों पर रहेगा ट्रैफिक प्रतिबंध

रिहर्सल के दिनों में सुबह 10.15 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक कर्तव्य पथ–रफी मार्ग, कर्तव्य पथ–जनपथ, कर्तव्य पथ–मान सिंह रोड और कर्तव्य पथ–सी-हेक्सागन क्रॉसिंग पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा.

डायवर्जन के कारण बढ़ सकती है भीड़

ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने के चलते आसपास की सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वैकल्पिक मार्गों पर दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

उत्तर से दक्षिण जाने वालों के लिए वैकल्पिक मार्ग

उत्तर से दक्षिण दिल्ली या इसके उलट यात्रा करने वाले वाहन चालक रिंग रोड के जरिए सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर और राजघाट का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, भैरों रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग और सरदार पटेल मार्ग जैसे रूट सुझाए गए हैं.

पूर्व से पश्चिम जाने वालों के लिए विकल्प

पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली या विपरीत दिशा में जाने वाले लोग रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, पंचशील मार्ग और वंदे मातरम् मार्ग का सहारा ले सकते हैं. आईएसबीटी, मॉल रोड और आजादपुर होते हुए भी यात्रा संभव है.

कनॉट प्लेस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाने वालों के लिए सलाह

दक्षिण दिल्ली से कनॉट प्लेस या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाने वाले वाहन चालक मदर टेरेसा क्रेसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग या बाबा खड़क सिंह मार्ग का इस्तेमाल करें. रिंग रोड से सरदार पटेल मार्ग होते हुए भी वैकल्पिक रास्ता अपनाया जा सकता है.

ट्रैफिक अपडेट के लिए इन माध्यमों पर नजर रखें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धैर्य बनाएं रखें और यातायात नियमों का पालन करें एवं चौक-चौराहों एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैनात यातायात पुलिस के निर्देशों का अनुसरण कर बेहतर यातायात प्रबंधन में सहयोग करें.

ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप नंबर 8750871493 का उपयोग करें. किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है.

Published at : 17 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Traffic Diversion DELHI NEWS Republic Day 2026
