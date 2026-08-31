Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: महिलाओं को मुफ्त बस सेवा में राहत, बढ़ी पिंक कार्ड बनवाने की तारीख

दिल्ली: महिलाओं को मुफ्त बस सेवा में राहत, बढ़ी पिंक कार्ड बनवाने की तारीख

दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. पहले इस कार्ड को बनवाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 31 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ देने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है. पहले इस कार्ड को बनवाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 सितंबर कर दिया गया है. इसके बाद पात्र महिला यात्री पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त बस सेवा का लाभ ले सकेंगी.

दिल्ली में 10 साल की बच्ची की मौत, स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप

(खबर अपडेट हो रही है)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 31 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 10 साल की बच्ची की मौत, स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप
दिल्ली में 10 साल की बच्ची की मौत, स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप
दिल्ली NCR
ओखला, भलस्वा, गाजीपुर में 100 एकड़ जमीन रिकवर, 2.16 करोड़ टन कचरा प्रोसेस
ओखला, भलस्वा, गाजीपुर में 100 एकड़ जमीन रिकवर, 2.16 करोड़ टन कचरा प्रोसेस
दिल्ली NCR
दिल्ली बसों में कल से पिंक टिकट बंद, यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी
दिल्ली बसों में कल से पिंक टिकट बंद, यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी
दिल्ली NCR
'ECI जनसंख्या 140 करोड़ से घटाकर 50...' दिल्ली SIR पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया
'ECI जनसंख्या 140 करोड़ से घटाकर 50...' दिल्ली SIR पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
विश्व
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget