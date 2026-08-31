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दिल्ली: महिलाओं को मुफ्त बस सेवा में राहत, बढ़ी पिंक कार्ड बनवाने की तारीख
दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. पहले इस कार्ड को बनवाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी.
दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की अंतिम तारीख 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ देने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है. पहले इस कार्ड को बनवाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 सितंबर कर दिया गया है. इसके बाद पात्र महिला यात्री पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त बस सेवा का लाभ ले सकेंगी.
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