दिल्ली सरकार रेबीज को घोषित करेगी 'नोटिफाएबल' डिजीज, क्या है एक्शन प्लान?

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और चुस्त बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा नीतिगत फैसला लेने जा रही है. इस फैसले के बाद रेबीज जैसे घातक लेकिन रोके जा सकने वाले रोग पर निगरानी, रिपोर्टिंग और इलाज की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और जवाबदेह हो जाएगी.

रेबीज पर कानूनी शिकंजा, सरकार जारी करेगी अधिसूचना

दिल्ली सरकार इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत नोटिफाएबल बीमारी घोषित करने की तैयारी में है. इस फैसले का मकसद राजधानी में रेबीज के हर मामले को सिस्टम में दर्ज करना और समय रहते पब्लिक हेल्थ एक्शन लेना है. सरकार का मानना है कि बीमारी की समय पर पहचान से जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

हर केस की अनिवार्य रिपोर्टिंग, निजी डॉक्टर भी दायरे में

नोटिफिकेशन लागू होते ही सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लीनिक और मेडिकल कॉलेज तक सभी को रेबीज के संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी. व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर भी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी तय की जाएगी. विशेषज्ञों के मुताबिक रेबीज में लक्षण आने के बाद खतरा बेहद ज्यादा होता है, इसलिए शुरुआती सूचना सबसे अहम कड़ी है.

शून्य मौत का लक्ष्य, स्वास्थ्य मंत्री का साफ संदेश

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि रेबीज से होने वाली एक भी मौत स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, ''यह बीमारी पूरी तरह रोकी जा सकती है, बशर्ते सही समय पर इलाज मिले. नोटिफाएबल डिजीज घोषित होने से सर्विलांस मजबूत होगा, जल्दी पहचान होगी और मरीज तक समय पर इलाज पहुंचेगा. मंत्री ने यह भी बताया कि अधिसूचना जारी होते ही लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.

पूरी दिल्ली में इलाज की व्यवस्था, वैक्सीन और सीरम उपलब्ध

राजधानी के सभी इलाकों में इलाज सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के 11 जिलों में स्थित 59 स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है. इसके साथ ही रैबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन यानी एंटी रेबीज सीरम 33 चिन्हित अस्पतालों और हेल्थ फैसिलिटी में मौजूद है. सरकार इसे रेबीज रोकथाम की सबसे मजबूत आधारशिला मान रही है.

कुत्तों से इंसानों तक संक्रमण रोकने की रणनीति

दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान को अंतिम रूप दे रही है. इस योजना का फोकस कुत्तों से फैलने वाले रेबीज के मामलों को खत्म करना और इंसानों में मौत का आंकड़ा शून्य पर लाना है. सरकार इंसानों के साथ-साथ कुत्तों और अन्य जानवरों के वैक्सीनेशन नेटवर्क को भी लगातार मजबूत कर रही है.