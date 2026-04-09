दिल्ली में बोरवेल लगाने के लिए सरकार लाएगी नई पॉलिसी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान

दिल्ली में घरेलू बोरवेल को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है. अब घरों में पानी के लिए लगाए गए बोरवेल को सीधे अवैध नहीं माना जाएगा. दिल्ली सरकार जल्द नई 'बोरवेल और भूजल निकासी नीति' लाने की तैयारी में है. इस नई नीति का मकसद लोगों को कानूनी और आसान तरीके से पानी की सुविधा देना है.

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली में चल रहे अवैध सिस्टम को खत्म करना है. उन्होंने कहा, ''हर नागरिक तक कानूनी और सुलभ तरीके से पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. नई नीति आने के बाद लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा.''

बोरवेल के लिए अभी कई दफ्तरों से लेनी पड़ती है इजाजत

सरकार के अनुसार, अभी दिल्ली में हजारों घर ऐसे हैं जहां लोग मजबूरी में घरेलू बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं. कई इलाकों में पाइपलाइन से पानी कम आता है या कई-कई दिन नहीं आता. ऐसे में लोग अपने घर में बोरवेल लगवाते हैं. लेकिन अभी तक बोरवेल लगाने के लिए कई दफ्तरों से अनुमति लेनी पड़ती है. कागज पूरे न होने पर लोगों को नोटिस मिल जाता है और बोरवेल को अवैध बता दिया जाता है.

बोरवेल लगाने के लिए नई पॉलिसी में क्या?

नई नीति में यह व्यवस्था हो सकती है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए बोरवेल की अनुमति आसान तरीके से मिले. लोगों को सिर्फ एक छोटी फीस देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके बाद उनका बोरवेल कानूनी माना जाएगा. सरकार यह भी देखेगी कि भूजल का गलत इस्तेमाल न हो और पानी की बर्बादी न हो.

नई व्यवस्था से किन लोगों को फायदा?

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से उन परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे हैं. खासकर बाहरी दिल्ली, अनधिकृत कॉलोनियों और उन इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, जहां पानी की सप्लाई पूरी नहीं है.

दिल्ली में ज्यादातर बोरवेल बिना अनुमति के चल रहे!

दिल्ली में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है. गर्मियों में कई इलाकों में पानी की मांग बहुत बढ़ जाती है. इसी वजह से लोग अपने खर्च पर बोरवेल लगवाते हैं. लेकिन नियम कठिन होने के कारण ज्यादातर बोरवेल बिना अनुमति के चल रहे हैं. सरकारी आंकड़ों में करीब 5 हजार बोरवेल दर्ज हैं, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है.

नई नीति लागू होने के बाद हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. लोगों को अब डर नहीं रहेगा कि उनके घर का बोरवेल कभी भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा. साथ ही सरकार को भी यह पता रहेगा कि कहां-कहां बोरवेल चल रहे हैं और कितना भूजल इस्तेमाल हो रहा है.