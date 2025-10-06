दिल्ली में त्योहारों से पहले रेखा गुप्ता सरकार सख्त, मिलावटखोरी के खिलाफ उठाया ये कदम

दिवाली और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों के बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हर नागरिक का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग को पूरी दिल्ली में सघन निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

त्योहारी सीजन में दूध, खोया, मिठाई, मसाले, पनीर और कच्चे मांस जैसे उत्पादों में मिलावट की शिकायतें हर साल बढ़ जाती हैं. इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी दिल्ली से 150 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए है. इनमें से करीब 20 सैंपल पनीर, खोया, मिठाई और मसालों के, जबकि 139 सैंपल कच्चे मांस (रॉ मीट) के हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है.

'सरकार पूरी तरह है सजग'

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि त्योहारों में दिल्ली की जनता को मिलावट से मुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह सजग है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाजार में बिकने वाले बोतल बंद पानी और सभी ब्रांडेड मिठाई की दुकानों की गुणवत्ता की गहन जांच की जाए.

मंत्री ने कहा कि कई बार एक ही नाम से अलग-अलग जगहों पर मिठाई की दुकानें चलती हैं, जिनमें गुणवत्ता का स्तर समान नहीं होता. ऐसे मामलों में सख्त निरीक्षण जरूरी है, ताकि किसी भी उपभोक्ता के साथ धोखा न हो.

'की जाएगी सख्त कार्रवाई'

डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी और प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों.

'फूड सेफ्टी कार्यालय में कराएं शिकायत दर्ज'

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार “मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति” पर चल रही है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेवन न करे. स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपील की कि अगर उन्हें कहीं भी संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री दिखे, तो तुरंत दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर या निकटतम फूड सेफ्टी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं.

उन्होंने दोहराया, “त्योहार खुशियों का समय है, सेहत से समझौता नहीं. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के लोग सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन करें.