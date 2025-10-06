हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में त्योहारों से पहले रेखा गुप्ता सरकार सख्त, मिलावटखोरी के खिलाफ उठाया ये कदम

दिल्ली में त्योहारों से पहले रेखा गुप्ता सरकार सख्त, मिलावटखोरी के खिलाफ उठाया ये कदम

Delhi News: दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया है. स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Oct 2025 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों के बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हर नागरिक का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग को पूरी दिल्ली में सघन निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

त्योहारी सीजन में दूध, खोया, मिठाई, मसाले, पनीर और कच्चे मांस जैसे उत्पादों में मिलावट की शिकायतें हर साल बढ़ जाती हैं. इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी दिल्ली से 150 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए है. इनमें से करीब 20 सैंपल पनीर, खोया, मिठाई और मसालों के, जबकि 139 सैंपल कच्चे मांस (रॉ मीट) के हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है.

'सरकार पूरी तरह है सजग'

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि त्योहारों में दिल्ली की जनता को मिलावट से मुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह सजग है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाजार में बिकने वाले बोतल बंद पानी और सभी ब्रांडेड मिठाई की दुकानों की गुणवत्ता की गहन जांच की जाए.

मंत्री ने कहा कि कई बार एक ही नाम से अलग-अलग जगहों पर मिठाई की दुकानें चलती हैं, जिनमें गुणवत्ता का स्तर समान नहीं होता. ऐसे मामलों में सख्त निरीक्षण जरूरी है, ताकि किसी भी उपभोक्ता के साथ धोखा न हो.

'की जाएगी सख्त कार्रवाई'

डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी और प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों.

'फूड सेफ्टी कार्यालय में कराएं शिकायत दर्ज'

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार “मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति” पर चल रही है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेवन न करे. स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपील की कि अगर उन्हें कहीं भी संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री दिखे, तो तुरंत दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर या निकटतम फूड सेफ्टी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं.

उन्होंने दोहराया, “त्योहार खुशियों का समय है, सेहत से समझौता नहीं. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के लोग सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन करें.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 06 Oct 2025 10:14 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
Advertisement

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
जनरल नॉलेज
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget