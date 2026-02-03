दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार की सौगात, होली-दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, इन्हें मिलेगा लाभ

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. बीजेपी सरकार इस साल होली और दिवाली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी. कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर फैसला लिया गया है.



दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली सरकार गरीबों को सौगात देने जा रही है. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ये ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो गरीबों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा.

242 करोड़ रुपये कैबिनेट से पास

इसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली के परिवारों को बधाई, एक वादा आज पूरा कर रहे हैं. होली और दिवाली मे मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा. इसको लेकर 242 करोड़ का फंड कैबिनेट में पास कर दिया गया है.

पात्र लोगों को दिए जाएंगे 853 रुपये

सीएम गुप्ता ने कहा कि ⁠राशन कार्ड होल्डर्स को सिलेंडर का पैसा यानि 853 रूपये ट्रांसफर किए जाएंगे. साथ ही. पाइपलाइन इस्तेमाल करने वालो को भी 853 रुपये भेजे जाएंगे. उन्होंने कहा कि फ्री सिलेंडर के साथ- साथ ⁠इसी तरह सब वादे पुरे किये जाएंगे. सीएम ने कहा कि इसी होली पर ये दिया जाएगा.

17.5 लाख राशनकार्डधारकों को मिलेगा लाभ

सीएम ने बताया कि इसी होली पर ये फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से 242 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिए हैं. दिल्ली सरकार लाभार्थियों के खाते में 853 रूपए डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी. दिल्ली के तकरीबन 17.5 लाख राशनकार्डधारी को इस योजना का लाभ मिलेगा.