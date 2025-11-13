दिल्ली विस्फोट: लाल किले के पास छत पर कटा हाथ पाया गया, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया

दिल्ली में लाल किला विस्फोट स्थल के पास एक दुकान की छत पर गुरुवार (13 नवंबर) सुबह एक कटा हुआ हाथ मिला. पुलिस के मुताबिक कटा हुआ यह हाथ विस्फोट स्थल से कुछ मीटर दूर जैन मंदिर के पीछे मिला.

कटे हुए हाथ के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी की और उसे अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कटे हुए हाथ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

दिल्ली में 10 नवंबर सोमवार शाम को लाल किले के पास शाम 6:52 बजे एक कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत

वहीं लाल किले के पास सोमवार को हुए विस्फोट में घायल एक व्यक्ति की यहां एलएनजेपी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गयी, जिससे इस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान बिलाल के रूप में की गई है.

13 हुई धमाके से मरने वालों की संख्या

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अस्पताल से गुरुवार की सुबह बिलाल की मौत के बारे में सूचना मिली. अधिकारियों ने बताया कि आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा. बिलाल की मौत के साथ ही सोमवार शाम को हुए उच्च तीव्रता वाले विस्फोट में मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है जबकि कई अन्य घायलों का उपचार जारी है.