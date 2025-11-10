दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में एक्शन, हिरासत में एक संदिग्ध

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में पहला एक्शन हुआ है. स्पेशल सेल के सूत्र के मुताबिक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. जानकारी के मुताबिक ये संदिग्ध इसी इलाके का रहने वाला है. साथ ही स्पेशल सेल की टीमें आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है.

वहीं इस ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा.

उन्होंने आगे बताया कि सभी एजेंसियां, एफएसएल, एनआईए, यहां हैं. घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नजर रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें बुलाया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है."

कई मीटर दू खड़ी गाड़ियों के भी शीशे टूटे

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि धमाके की आवाज आईटीओ तक भी सुनी गई.

धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग

अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई, जबकि कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया.

पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट

विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. दमकल अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के कारण लगी आग पर देर शाम 7.29 बजे तक काबू पा लिया गया. उन्होंने बताया, "आग में छह कारें, दो ई-रिक्शा और एक ऑटोरिक्शा जलकर खाक हो गए."