दिल्ली ब्लास्ट मामले पर शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले की शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश में अशांति फैलाने की यह एक घृणित साजिश है जिसे समाज के हर तबके को मिलकर नाकाम करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है. उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों, एकजुट होकर इस तरह की हिंसक घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए. शाही इमाम ने कहा कि देश के मुसलमान भारतीय हैं और कश्मीरियों, सिख भाइयों तथा अन्य समुदायों के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध हैं. उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो इसपर और इंसाफ होता हुए भी दिखे.

उन्होंने कहा कि इस घटना से देश में भय फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा और अमन बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा. शाही इमाम ने प्रधानमंत्री से अपील की कि इस आतंकवादी हमले की पूरी तरह से जांच कराई जाए और इसके पीछे मौजूद अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए.

शाही इमाम ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेना सबसे बड़ा अपराध है और इस्लाम ऐसे किसी भी कृत्य की अनुमति नहीं देता. उन्होंने अंत में कहा कि हम सबको देश की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आतंकवादी ताकतें अपने मंसूबों में कभी कामयाब न हों.