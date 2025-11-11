NIA को जांच सौंपने से लेकर पीड़ितों को मुआवजे तक, दिल्ली ब्लास्ट केस में आज क्या-क्या हुआ?

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. देश की राजधानी के ऐतिहासिक धरोहर के पास हुए इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोग इसमें जख्मी हो गए. शुरुआती जांच में जो संकेत मिले हैं वह टैरर अटैक की तरफ इशारा कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस ब्लास्ट मामले में मंगलवार (11 नवंबर) को क्या क्या हुआ.

पुलवामा का डॉक्टर मास्टरमाइंड?

मंगलवार सुबर ये जानकारी सामने आई कि हो सकता है लाल किले के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार कश्मीर के पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी की थी. माना ये जा रहा है इस धमाके का मास्टरमाइंड उमर नबी ही है. इसके लिए उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया.

गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराते हुए अमित शाह ने कहा कि इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा. इस मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक (डीजी) सदानंद वसंत दाते शामिल हुए.

NIA को सौंपी गई जांच

लाल किले के पास हुए धमाके की जांच मंगलवार (11 नवंब) को एनआईए को सौंप दी गई. वहीं जांचकर्ताओं ने पुलवामा के एक डॉक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका संबंध मुख्य रूप से फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के साथ पर्दाफाश किए गए एक आतंकी मॉड्यूल से है.

टैटू और चिथड़े हुए कपड़ों से अपनों ने पहचाने शव

राष्ट्रीय राजधानी में स्थित लाल किले के नजदीक सोमवार शाम को हुए धमाके में जान गंवाने वाले अपनों को पहचान पाना परिजनों की लिए आसान नहीं रहा और इसमें शरीर पर गुदे टैटू, चिथड़े हो चुके कपड़े उनके मददगार बने हैं. एलएनजेपी अस्पताल में उन्होंने तब तक उम्मीद नहीं छोड़ी जब तक उस टैटू, फटी आस्तीन या नीली शर्ट ने उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि नहीं कर दी.

CM रेखा गुप्ता ने किया मुआवजे का ऐलान

सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली ब्लास्ट में मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपये, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी हमारी सरकार लेगी.

मुस्लिम संगठन बोले- ये सुरक्षा में चूक

दिल्ली में धमाके को लेकर प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट पर चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा चूक की ओर इशारा किया. साथ ही सरकार से घटना की व्यापक, निष्पक्ष और बहुआयामी जांच कराने का आग्रह किया. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार शाम हुए विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया है. बोर्ड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बोर्ड ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक लाल किले के निकट हुए विस्फोट पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने सरकार से इस घटना की व्यापक, निष्पक्ष और बहुआयामी जांच कराने का आग्रह किया.