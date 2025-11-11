Watch: दिल्ली ब्लास्ट वाली कार का नया CCTV फुटेज, 29 अक्टूबर को बनवाया था पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कार का नया CCTV फुटेज सामने आया है. 29 अक्टूबर को इस कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया गया था. सीसीटीवी फुटेज में i20 कार एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खड़ी दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक जिस जगह पर ये कार खड़ी है, वो फरीदाबाद का पेट्रोल पंप है. ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गाड़ी को खरीदा गया था.

गाड़ी के अंदर दो लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक शख्स ड्राइव कर रहा है. पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि तीन लोग जो इस गाड़ी के अंदर सवार हैं, वो कौन हैं? क्या ये मुजम्मिल आदिल और डॉक्टर उमर है या फिर कोई और लोग हैं. एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगे हैं और जांच एजेंसियों की तरफ से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है.

फरीदाबाद से फरार हो गया था उमर

पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में हैं इस मॉड्यूल के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. मुजम्मिल और आदिल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उमर मोहम्मद को ये मालूम था कि पुलिस उसकी तलाश में है, इसलिए वो फरीदाबाद से फरार हो गया था और दिल्ली में लाल किले के पास गाड़ी पार्क की और फिर उसके बाद धमाका हुआ.

धमाके से पहले उमर किन-किन लोगों से मिला?

जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही है कि धमाके से पहले उमर मोहम्मद किन-किन लोगों से मिला था. पार्किंग में तीन घंटे उसने इंतजार क्यों किया और लाल किले तक किस तरह से पहुंचा. तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. तमाम डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है. ऐसे मोबाइल नंबर की पहचान की जा रही है, जो उस ब्लास्ट के वक्त उस जगह पर एक्टिव थे.

30 अक्टूबर को हुई डॉ मोजम्मिल की गिरफ्तारी

जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जांच कर रही थी. 30 अक्टूबर को डॉ मोजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था. जब मुजम्मिल से पूछताछ की गई तो उसमें डॉ. आदिल और डॉ. उमर मोहम्मद का नाम सामने आया था. पुलिस की टीमें लगातार उमर और आदिल दोनों की तलाश कर रही थी. आदिल पकड़ा गया था लेकिन उमर पुलिस की गिरफ्त से बाहर और वो फरार चल रहा था.

डॉ मोजम्मिल की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ

डॉ मोजम्मिल की एक महिला मित्र शायना का भी नाम सामने आया था, जिसे पुलिस ने सोमवार (10 नवंबर) को ही गिरफ्तार किया था. उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि शायना भी इस मॉड्यूल का हिस्सा थी. उमर ही एक शख्स था जो एजेंसी की नजरों से बचा हुआ था. बता दें कि सोमवार (10 नवंबर ) की शाम 6.52 बजे धमाका हुआ था, इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक धमाके में डॉ उमर मोहम्मद मारा गया है.