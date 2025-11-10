दिल्ली ब्लास्ट: घायलों से मिलीं CM रेखा गुप्ता, LNJP अस्पताल पहुंचकर जाना हाल
Delhi Blast: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी में हुए कार ब्लास्ट के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंची हैं. इसके बाद वह घटनास्थल का जायजा लेने के लिए भी जाएंगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की है. रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है. सीएम यहां पीड़ितों से मिलने के बाद घटनास्थल का मुआयना करने के लिए भी जाएंगी.
सीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एलएनजेपी अस्पातल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की थी. इस घटना में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. ब्लास्ट में 19 लोग घायल हैं. हादसे के बाद देश के कई राज्यों में हाई-अलर्ट जारी कर दिया गया. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं.
वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किले के पास हुए धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिसमें कम से कम आठ लोग मारे गए है और कई अन्य घायल हो गए है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील भी की.
इस घटना को 'अत्यंत परेशान करने वाला और चिंताजनक' बताते हुए, गुप्ता ने अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों.'
सीएम गुप्ता ने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रभावित लोगों के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है और दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीमें पूरे मामले की गहन जांच करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मैं दिल्ली के सभी निवासियों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील करती हूं. कृपया केवल पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें."
पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम 6:52 बजे लाल किला क्रॉसिंग के पास एक धीमी गति से चल रहे वाहन में हुए धमाका में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई और लगभग 20 लोग घायल हुए.
