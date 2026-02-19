हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलाल किले के पीछे संदिग्ध कार में बैठा मिला कश्मीरी शख्स, पास में था NIA का फर्जी कार्ड, करता था ठगी

लाल किले के पीछे संदिग्ध कार में बैठा मिला कश्मीरी शख्स, पास में था NIA का फर्जी कार्ड, करता था ठगी

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास मुदस्सर नामक एक कश्मीरी ठग को गिरफ्तार किया। वह NIA का फर्जी आईडी दिखाकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था.

By : मनोज वर्मा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Feb 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था. यह शख्स कश्मीर से आया है और उसके पास से NIA का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है. यानी वह खुद को NIA का अफसर बताकर बेरोजगार लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था. 

पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी खुद को NIA का अधिकारी बताकर लोगों को झांसा देता था और उनसे मोटी रकम ऐंठता था. उसके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है, जिसे दिखाकर वो लोगों को भरोसा दिलाता था कि वो बड़ी एजेंसी में तैनात है.

पुलिस को कार में बैठे मिले दो लोग

दरअसल, 18 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली की पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान लाल किले के पीछे दिल्ली चलो पार्क के पास एक काली हुंडई सैंट्रो कार (नंबर JK01L9913) संदिग्ध हालत में खड़ी दिखी थी. पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें दो लोग बैठे मिले.

पुलिस को ही दिखा दिया फर्जी कार्ड 

इन दो लोगों में से एक की पहचान जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले निवासी मुदस्सर के रूप में हुई, जबकि दूसरा एक नाबालिग लड़का था. पूछताछ के दौरान मुदस्सर ने खुद को NIA से जुड़ा अधिकारी बताते हुए एक पहचान पत्र दिखाया, लेकिन कार्ड देखने में ही संदिग्ध लग रहा था. पुलिस दोनों को थाने ले आई और गहन पूछताछ शुरू की.

जांच में सामने आया कि आरोपी जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे लेता था. वो कहता था कि दिल्ली में उसकी ऊपर तक पहुंच है और वो सरकारी या प्राइवेट नौकरी लगवा सकता है.

कार में बैठे नाबालिग को ठग रहा था आरोपी 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग लड़के के परिवार को भरोसा दिलाया था कि वो दिल्ली में अच्छी नौकरी दिला देगा. इसके बदले उसने एडवांस पैसे भी ले लिए.

नाबालिग को कश्मीर से लेकर आया था आरोपी 

पुलिस की जांच में पता चला है कि नाबालिग लड़के को लेकर आरोपी 12 फरवरी को कश्मीर से निकला और 13 फरवरी की रात दिल्ली पहुंचा. दोन लोग जामा मस्जिद इलाके के एक गेस्ट हाउस में रुके. आरोपी ने दावा किया कि उसने दिल्ली में कुछ लोगों से संपर्क किया है, लेकिन वो कोई पुख्ता सबूत या दस्तावेज नहीं दिखा सका.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और संबंधित केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त पूछताछ की गई. जॉइंट इंटरोगेशन में साफ हुआ कि आरोपी फर्जी आईडी कार्ड बनवाकर खुद को अधिकारी बताता था और आम लोगों को ठग रहा था.

धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज

ये भी साफ हो गया कि NIA का जो कार्ड वो दिखा रहा था, एजेंसी की तरफ से ऐसा कोई पहचान पत्र जारी ही नहीं किया गया था. पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को इस तरह ठगा है और क्या उसके साथ कोई और भी शामिल है?

Published at : 19 Feb 2026 07:05 AM (IST)
Red Fort DELHI NEWS DELHI POLICE
दिल्ली NCR
Delhi Rain: दिल्ली NCR में हवाओं और बारिश से ठंड की हुई वापसी, इस दिन से फिर चढ़ेगा पारा, जान लें अपडेट
दिल्ली NCR में हवाओं और बारिश से ठंड की हुई वापसी, इस दिन से फिर चढ़ेगा पारा, जान लें अपडेट
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली: प्रॉपर्टी के बिखरे रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर होंगे उपलब्ध, भूमि प्रबंधन की नई पहल
दिल्ली: प्रॉपर्टी के बिखरे रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर होंगे उपलब्ध, भूमि प्रबंधन की नई पहल
