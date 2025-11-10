Delhi Red Fort के पास ब्लास्ट का सच क्या? पुलिस कमिश्रर सतीश गोलचा बोले- धीमी गति की गाड़ी में हुआ धमाका
Delhi Blast News: दिल्ली में Red Fort के पास हुए धमाके के बाद पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मौके पर पहुंचे और पत्रकारों से बात की.
दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल है. एलएनजेपी अस्पताल के अनुसार 15 लोगों को इलाज के लिए लाया गया है. उधर, धमाके के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मौके पर पहुंचे.
मुआयना करने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा कि 'आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. सभी एजेंसियां, एफएसएल, एनआईए, यहां हैं. घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें बुलाया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है.'
Delhi Blast पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार से की बड़ी मांग
दिल्ली में हाई अलर्ट
विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की सात गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों की खिड़कियां टूट गईं और भीड़भाड़ वाले इलाके के आसपास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनी गई.
दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-एक के पास खड़ी एक कार में हुआ. इसकी तीव्रता काफी अधिक थी. इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है.' एक अधिकारी ने धमाके में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी दी है. विस्फोट के दृश्यों में जलती हुई कारों से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “मैं गुरुद्वारे में था, जब मैंने एक तेज आवाज सुनी. आवाज इतनी तेज थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि यह किस चीज की थी.' उसने बताया, “विस्फोट के कारण आसपास खड़े कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए.
