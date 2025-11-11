लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट असल में सुसाइड बॉम्बिंग? दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में मिले सबूत

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) की शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में लगातार जांच जारी है. लाल किला मेट्रो स्टेशन-1 के पास खड़ी एक गाड़ी में तेज धमाका हुआ था, जिससे आसपास भीषण आग फैल गई थी. इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं. दिल्ला ब्लास्ट मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई है.

दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पाया गया है कि लाल किले के पास हुआ कार विस्फोट एक 'फिदायीन' (सुसाइड) अटैक हो सकता है.

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद किया ब्लास्ट

दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो इससे ब्लास्ट से संदिग्ध के मकसद का पता चलता है. जैसे ही उसे पता चला कि फरीदाबाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है, उसने आत्मघाती हमले की योजना बना ली. सभी संबंधित एजेंसियां विस्फोट के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं.