लाल किला ब्लास्ट केस: आरोपी जसीर बिलाल वानी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का NIA को नोटिस

दिल्ली में नवम्बर 2025 बम धमाके के आरोपी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेसी एनआईए को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है. जसीर पर लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में शामिल होने का आरोप है.

एजेंसियां अभी इस मामले में चार्जशीट तय समय पर पेश नहीं कर पायी हैं. जिस कारण आरोपी ने एनआईए के खिलाफ अपील की है. इस केस में एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अभी भी जांच जारी है.

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जसीर बिलाल वानी ने NIA जांच के फैसले को दी चुनौती

जसीर ने फरवरी 2026 में स्पेशल एनआईए अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है. जिसमें जांच एजेंसी को तय 90 दिनों से ज्यादा समय दिया गया था. इसके साथ ही उसने अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत उसकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है.

दरअसल इस मामले में अदालत ने एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया था. कोर्ट ने एजेंसी की उस दलील को स्वीकार किया था जिसमें आरोपियों के वित्तीय और डिजिटल लिंक की गहराई से जांच की जरूरत बताई गई थी. इसी आधार पर जांच अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन तक करने की अनुमति दी गई.

लाल किले ब्लास्ट में शामिल सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

इस केस में जसीर के अलावा आमिर राशिद मीर, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, डॉ. मुजमिल शकील गनी, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और शोएब भी आरोपी हैं. अदालत ने सभी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. सुनवाई के दौरान शोएब को कोर्ट में पेश किया गया. जबकि अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

10 नवम्बर 2025 की रात लाल किले पास हुआ था ब्लास्ट

दरअसल 10 नवंबर 2025 की रात लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ था. इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. जांच में सामने आया कि कार में डॉ. उमर उर नबी मौजूद था जिसने आत्मघाती हमलावर के रूप में विस्फोट को अंजाम दिया.

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