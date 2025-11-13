हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा', लाल किला ब्लास्ट में इकलौते बेटे को खोने वाले पिता का दर्द

'अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा', लाल किला ब्लास्ट में इकलौते बेटे को खोने वाले पिता का दर्द

Delhi Blast Case: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में बेटे को खोने वाले रामबालक साहनी ने कहा कि मेरी 2 बेटियां अब भी पढ़ाई कर रही हैं और मैं लंबे समय से बीमार हूं. बेटा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 13 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला के निकट सोमवार (10 नवंबर) शाम को हुए विस्फोट में अपने इकलौते बेटे पंकज साहनी को खोने वाले राम बालक साहनी पूरी तरह से टूट गए हैं. उन्होंने गुरुवार (13 नवंबर) को आतंकवाद के पीड़ित रहे लोगों की एक सभा में कहा कि अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा. हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. यह सभा 2005 के सरोजिनी नगर विस्फोट के पीड़ितों द्वारा लाल किला विस्फोट के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी.

रामबालक साहनी ने कहा, ‘‘मेरी दो बेटियां अब भी पढ़ाई कर रही हैं और मैं लंबे समय से बीमार हूं. मेरा बेटा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था.’’ रामबालक का बेटा ऑटो चलाता था. वह हादसे वाले दिन शाम करीब 4.45 बजे एक यात्री को पुरानी दिल्ली छोड़ने गया था.

बेटे की क्षतिग्रस्त ऑटो को देख पिता की उम्मीदें धूमिल

उन्होंने कहा, ‘‘हमे लगा कि वहां उसे कोई और सवारी मिल गई होगी. हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है.’’ राम बालक के अनुसार, उन्हें सोमवार रात लगभग साढ़े आठ बजे इस घटना के बारे में फोन आया. अपने बेटे की क्षतिग्रस्त ऑटो को देखकर उनकी उम्मीदें धूमिल हो गईं.

'मैंने उसका बेजान शरीर देखा'

पीड़ित पिता ने कहा, ‘‘मैंने सबसे पहले उसका ऑटो देखा वह बहुत बुरी हालत में था. मुझे पता था कि उसे बहुत चोटें आई होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस दुनिया में नहीं रहा. मैंने उसका बेजान शरीर देखा, उनके चेहरे के बाईं ओर एक लाल निशान था.’’

सरोजिनी नगर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या बोले?

सरोजिनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष और 2005 के हमले में जीवित बच गए अशोक रंधावा ने कहा कि वह जानते हैं कि विस्फोट का शिकार होने पर कैसा महसूस होता है. उन्होंने कहा, ‘‘हमने 2005 में हुई उस भयावह घटना को देखा है और जानते हैं कि परिवारों के लिए यह कैसी स्थिति रही होगी.’’

रंधावा ने कहा, ‘‘हम सोमवार को जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने और सरकार से ऐसे विस्फोटों के पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में कम से कम दो प्रतिशत आरक्षण देने का आग्रह करने आए हैं.’’

लाल किला धमाके में 13 की मौत

सोमवार शाम लाल किले के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. पुलिस और फोरेंसिक टीम विस्फोटक की प्रकृति और पिछले हमलों से उसके संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं. सरोजिनी नगर में 29 अक्टूबर 2005 को विस्फोट हुआ था, दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में हुए सिलसिलेवार धमाकों में से एक था. इन धमाकों में करीब 60 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Delhi Red Fort Blast: यानि Umar-Sahin की साजिश बहुत बड़ी थी! | Breaking | ABP News
Bihar Elections 2025: 'जाति समीकरण' किसका बनेगा किंगमेकर? | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav | Chitra
Red Fort Blast: आतंकी हमला.. सवालों में अल फलाह! | Khabar Gawah Hai | Shaheen Sayeed | Faridabad
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: 'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
'दिल्ली धमाके से पहले इस्तीफा और फिर...', डॉक्टर परवेज को लेकर हुआ हैरान करने वाला खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
इन 5 बॉलीवुड हीरोइनों को साउथ में उतना ही पसंद किया जाता है जितना नॉर्थ में प्रभास-रजनीकांत को
क्रिकेट
IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget